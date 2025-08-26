‘क्या रेट चल रहा है…’, कंगना रनौत से कांग्रेस सांसद ने पूछा, BJP MP ने दिया करारा जवाब

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतेंद्र (जीतू) पटवारी के एक बयान ने नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कथित तौर पर कहा कि क्या रेट चल रहा है…। इस टिप्पणी को कंगना ने महिला विरोधी करार देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कंगना ने कहा कि यह बयान न केवल उनका, बल्कि मंडी की बेटियों और समस्त महिलाओं का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की हमेशा से महिला विरोधी मानसिकता रही है और यह बयान उसका ताजा उदाहरण है।
हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस बयान पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने पहले भी 'क्या भाव चल रहे हैं मंडी की बेटियां' जैसे अपमानजनक बयान दिए हैं। जीतू पटवारी का यह बयान उनकी घटिया सोच को दर्शाता है। कंगना ने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि यह बयान न केवल व्यक्तिगत हमला है, बल्कि यह पूरे महिला समुदाय की गरिमा पर प्रहार है। उन्होंने कांग्रेस से इस टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की है।
इस बयान के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि जीतू पटवारी का बयान कांग्रेस की संस्कृति को उजागर करता है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे महिला सम्मान के खिलाफ बताया है। यह विवाद चुनावी माहौल में नया तूल पकड़ सकता है।