‘क्या रेट चल रहा है…’, कंगना रनौत से कांग्रेस सांसद ने पूछा, BJP MP ने दिया करारा जवाब

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतेंद्र (जीतू) पटवारी के एक बयान ने नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कथित तौर पर कहा कि क्या रेट चल रहा है…। इस टिप्पणी को कंगना ने महिला विरोधी करार देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कंगना ने कहा कि यह बयान न केवल उनका, बल्कि मंडी की बेटियों और समस्त महिलाओं का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की हमेशा से महिला विरोधी मानसिकता रही है और यह बयान उसका ताजा उदाहरण है।