कंगना रनौत को किसान आंदोलन पर टिप्पणी करना पड़ रहा भारी, बंठिडा की कोर्ट ने फिर भेजा समन

महिंदर कौर की शिकायत पर 22 फरवरी, 2022 को बठिंडा की एक अदालत ने कंगना को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा था। इसके बाद कंगना ने पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय में महिंदर कौर की शिकायत को रद्द कराने की अर्जी दी थी, लेकिन दोनों ही कोर्ट ने कंगना की अर्जी को खारिज कर दिया। कंगना के वकीन ने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा था कि कंगना ने बस एक ट्वीट को रिपोस्ट किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए जवाब दिया था कि कंगना ने इसे सिर्फ रिशेयर नहीं किया बल्कि अपनी ओर से उसमें टिप्पणी जोड़ी और उसमें मसाला डाला।