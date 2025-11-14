Karakat Election Results 2025: पवन सिंह की पत्नी का क्या है हाल? काराकाट सीट पर चल रहा जबरदस्त मुकाबला

Karakat Election Results 2025: बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। अभी तक आए रुझनों में एनडीए को बंपर बहुमत मिलता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की बुरी हार नजर आ रही है। लेकिन काराकाट विधानसभा सीट पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार अब तक इस सीट पर 11 राउंड हो चुके हैं और 19 राउंड अभी तक शेष है। अब तक सीपीआई (एमएल) (एल) प्रत्याशी अरुण सिंह आगे चल रहा है।