Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Karakat Election Results 2025: पवन सिंह की पत्नी का क्या है हाल? काराकाट सीट पर चल रहा जबरदस्त मुकाबला

Karakat Election Results: काराकाट विधानसभा सीट से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है। अब तक आए रुझानों में ज्योति सिंह तीसरे नंबर पर चल रही है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 14, 2025

काराकाट प्रत्याशी ज्योति सिंह

काराकाट प्रत्याशी ज्योति सिंह (Photo- Instagram /jyotipsingh999)

Karakat Election Results 2025: बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। अभी तक आए रुझनों में एनडीए को बंपर बहुमत मिलता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की बुरी हार नजर आ रही है। लेकिन काराकाट विधानसभा सीट पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार अब तक इस सीट पर 11 राउंड हो चुके हैं और 19 राउंड अभी तक शेष है। अब तक सीपीआई (एमएल) (एल) प्रत्याशी अरुण सिंह आगे चल रहा है।

ज्योति सिंह का क्या हाल

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी इस सीट से चुनाव लड़ रही है। अब तक आए 11 राउंड की वोटों की गिनती में ज्योति सिंह तीसरे नंबर पर चल रही हैं। ज्योति सिंह को 7846 वोट मिले है।

अरुण सिंह चल रहे आगे

अब तक आए रुझानों में सीपीआई (एमएल) (एल) प्रत्याशी अरुण सिंह 1932 वोटों से आगे चल रहे है। 11 राउंड की वोटों की गिनती में अरुण सिंह को 29410 वोट मिले है। वहीं दूसरे नंबर पर जेडीयू प्रत्याशी महाबली सिंह चल रहे हैं। JDU प्रत्याशी को 27478 वोट मिले हैं। जन सुराज के योगेंद्र सिंह को 2450 वोट मिले हैं।

चर्चाओं में आई ज्योति सिंह

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ज्योति सिंह चर्चाओं में रही हैं। ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने से यह सीट प्रदेश की हॉट सीट बन गई। इस सीट पर प्रदेश के सभी लोगों की नजर है। किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर वह निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गई। 

बिहार में NDA को बहुमत 

अभी तक आए रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल गया है। एनडीए 199 सीटों पर आगे चल रही है। जबकि महागठबंधन महज 38 सीट पर ही आगे चल रहा है। बिहार की जनता ने एक बार फिर एनडीए सरकार पर अपना भरोसा जताया है। 

दो चरणों में हुआ मतदान

बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव: परिणामों के बीच सोशल मीडिया पर मीम्स की बहार, लोगों ने कहा – ‘तेजस्वी तुमसे न हो पाएगा’
राष्ट्रीय
viral memes on election result

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

14 Nov 2025 01:36 pm

Hindi News / National News / Karakat Election Results 2025: पवन सिंह की पत्नी का क्या है हाल? काराकाट सीट पर चल रहा जबरदस्त मुकाबला

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election Results 2025 बिहार के सभी मंत्री ने बनाई बढ़त, जानें लखीसराय और तारापुर का हाल

Bihar Election 2025
पटना

‘तेजस्वी को मोहल्ले का आदमी नहीं जानता’, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर किया प्रहार

Giriraj Singh
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: लोकल पार्टियों से भी पिछड़ी कांग्रेस, चुनाव आयोग पर फोड़ा ठीकरा

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बीजेपी की चाल से नीतीश ने जीता दांव, चल गया T-M= N+M का फार्मूला

राष्ट्रीय

Bihar Election Result 2025: जेल में बंद अनंत सिंह मोकामा से जीते, वीणा देवी को करीब 30 हजार वोटों से हराया

अनंत सिंह
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.