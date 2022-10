दीपावली के मौके पर कारगिल में PM मोदी, सैनिकों से की मुलाकात, कहा- 'दिवाली का अर्थ, आतंक के अंत के साथ उत्सव'

दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी कारगिल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की। इसके बाद कारगिल से संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि दिवाली का अर्थ, आतंक के अंत के साथ उत्सव है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान से साथ हुए युद्ध का भी जिक्र किया।

‘Kargil made end of terror possible,' says PM as he meets soldiers on Diwali