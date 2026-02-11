कांग्रेस नेता ने स्टेज पर लहराई बंदूक, रहमान डकैत की स्टाइल में रील बनाने के चक्कर में फंसे

साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वीडियो में इस्तेमाल हथियार असली हैं या नहीं। यदि हथियार असली पाए जाते हैं तो यह देखा जाएगा कि वे लाइसेंस प्राप्त हैं या नहीं। अगर लाइसेंस है तो उसकी शर्तों का उल्लंघन हुआ या नहीं, इसकी भी जांच होगी। अवैध पाए जाने पर आर्म्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल दौर में रील और शॉर्ट वीडियो के जरिये लोकप्रियता हासिल करने की होड़ बढ़ी है। लेकिन सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए आचरण की मर्यादा और कानूनी जिम्मेदारी अधिक होती है।