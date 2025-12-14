‘मैं PM-HM से नहीं डरा, अब आप मुझे…’, बिजनेसमैन पर फूटा कांग्रेस के डिप्टी CM का गुस्सा, धमकी से मचा बवाल

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा- बीएएफ के ट्रेजरर मिस्टर किरण हेब्बर ने एक धमकी भरा लेटर लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो अपार्टमेंट मालिक ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के चुनावों पर असर डाल सकते हैं।