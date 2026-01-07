BJP महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी, कर्नाटक पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

पुलिस कमिश्नर एन. शशिकुमार ने बताया कि 1 जनवरी को SIR रिविजन प्रक्रिया के दौरान इलाके में दो गुटों के बीच विवाद हुआ। इस झगड़े में महिला ने कथित रूप से शिकायतकर्ता को काटने और प्राइवेट पार्ट पर हमला करने का आरोप लगाया गया। 5 जनवरी को पुलिस जब महिला को गिरफ्तार करने पहुंची, तो उन्होंने सहयोग से इनकार कर दिया। इसके बाद वाहन में बैठाते समय महिला ने अपने कपड़े स्वयं निकाल लिए। महिला को रोकने के लिए वैन में मौजूद 8 महिला पुलिसकर्मी ने प्रयास किया, लेकिन महिला ने खुद को निर्वस्त्र कर लिया। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को दूसरा कपड़ा दिया गया और फिर गिरफ्तारी की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की गई।