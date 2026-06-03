कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार का आगाज, डीके शिवकुमार आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहे डीके शिवकुमार ने कहा कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसके लिए वह आभारी हैं। उन्होंने कहा कि नई सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी, लेकिन उनकी प्राथमिकता जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की होगी। शिवकुमार ने भरोसा दिलाया कि वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे तथा प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास को बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी।