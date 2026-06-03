2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार का आगाज, डीके शिवकुमार आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

DK Shivakumar oath ceremony: कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार का गठन आज होगा। डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि जी परमेश्वर डिप्टी सीएम बन सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 03, 2026

dk shivakumar to take oath as karnataka cm today.

कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार (Photo - IANS)

DK Shivakumar Swearing-In Ceremony: कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार बुधवार यानी आज राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ करीब एक दर्जन मंत्री शपथ ले सकते हैं। लोकभवन में होने वाले सादे समारोह में राज्यपाल थावरचंद गहलोत शाम 4.05 बजे सीएम व मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। लोकभवन में शपथ ग्रहण के लिए नया मंच बनाया गया है, जिसका मुख इस बार पूर्व दिशा की तरफ है। पहले यह हमेशा पश्चिम तरफ होता था।

जी परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बाद कांग्रेस ने सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर संतुलन साधने की कोशिश की है। एक ओर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) का सदस्य बनाया है, वहीं मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिवकुमार मंत्री परिषद के सदस्यों की सूची को हरी झंडी दे दी है। संतुलन साधने के लिए सिद्धEरमैया के पुत्र यतींद्र को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा वहीं वरिष्ठ दलित नेता जी परमेश्वर डिप्टी सीएम बन सकते हैं।

सूत्रों ने बताया कि नई कैबिनेट को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व और कर्नाटक के शीर्ष नेताओं के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, शिवकुमार और सिद्धरमैया शामिल हुए।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में मंत्रिमंडल के पहले चरण के गठन, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन तथा सरकार के शुरुआती कामकाज को लेकर चर्चा हुई। संगठन में फेरबदल पर भी चर्चा की गई क्योंकि सीएम बनने जा रहे डीके शिवकुमार अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं।

यह हो सकते हैं मंत्री

सूत्रों ने बताया कि पहले चरण में जी.परमेश्वर, केजे जॉर्ज, रामलिंगा रेड्डी, कृष्णा बायरेगौड़ा, यूटी खादर, एमबी पाटिल, सतीश जारकीहोली और लक्ष्मी हेब्बालकर मंत्री बन सकते हैं। मंत्री बनने वालों में मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र प्रियंक खरगे और सिद्धारमैया के पुत्र यतींद्र भी शामिल है।

जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिशः शिवकुमार

मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहे डीके शिवकुमार ने कहा कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसके लिए वह आभारी हैं। उन्होंने कहा कि नई सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी, लेकिन उनकी प्राथमिकता जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की होगी। शिवकुमार ने भरोसा दिलाया कि वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे तथा प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास को बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी।

भारत की बढ़ी ताकत: रुद्रम-2 मिसाइल का सफल परीक्षण, 350 किमी तक करेगी सटीक वार

ये भी पढ़ें
Rudram-2 Missile

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Jun 2026 12:23 am

Published on:

03 Jun 2026 12:19 am

Hindi News / National News / कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार का आगाज, डीके शिवकुमार आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भारत की बढ़ी ताकत: रुद्रम-2 मिसाइल का सफल परीक्षण, 350 किमी तक करेगी सटीक वार

Rudram-2 Missile
राष्ट्रीय

क्या ग्लोबल वार्मिंग मानसून को कमजोर कर देगी या भारत में पड़ेगा सूखा? IIT खड़गपुर के प्रोफेसर का खुलासा

Global Warming
राष्ट्रीय

‘शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, जवाबदेही से मत भागो’, CBSE तबादले मामले पर राहुल गांधी ने फिर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा

Rahul Gandhi on OSM
राष्ट्रीय

…शिक्षा मंत्री नहीं बदला जाएगा, जो करना हो कर लो- नरेंद्र मोदी पर अरविंद केजरीवाल का हमला

Arvind Kejriwal
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी के धरने पर पहुंचे 5 MLA और 6 MP: पूर्व CM बोलीं– जिन्हें सहारा दिया वहीं गद्दारों के साथ मिल गए

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.