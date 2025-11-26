Karnataka Next CM: सिद्धारमैया या ​शिवकुमार कौन होंगे कर्नाटक के सीएम, जल्द हो जाएगा फैसला

कांग्रेस राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार चुनाव हारने के बाद यह कतई नहीं चाहेगी कि पार्टी दक्षिण में अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। लेकिन सच तो यह है कि दक्षिण में इकलौते राज्य कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है लेकिन वह भी अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अस्थिरता की धारणा से बाहर निकलना चाहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन दोनों अच्छे दोस्त हैं और इंडिया ब्लॉक में भी एक साथ हैं। कांग्रेस तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद भी कर रही होगी।