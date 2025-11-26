Karnataka Next CM: सिद्धारमैया या ​शिवकुमार कौन होंगे कर्नाटक के सीएम, जल्द हो जाएगा फैसला

कर्नाटक में सीएम पद को लेकर फैसला जल्द आ जाएगा (Photo: IANS)
Karnataka Next Chief Minister: कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही खींचतान पर जल्द ही विराम लग सकता है। कांग्रेस के आलाकमान इसे 1 दिसंबर से पहले सुलझाने में लगे हुए हैं।
गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होना है और कांग्रेस यह चाह रही है कि सत्र से पहले कर्नाटक में राजनीतिक स्थिरता बहाल हो जाए।
एनडीटीवी में प्रकाशित खबर के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज या कल चर्चा हो सकती है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Karnataka Chief Minister Siddaramaiah) और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) दोनों को संभवतः 28 या 29 नवंबर को दिल्ली बुलाया जा सकता है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व लंबे समय से चल रहे आंतरिक दिक्कतों को सुलझाना चाहता है।
वहीं यह भी बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक में चल रहे सत्ता-साझेदारी बहस के दोनों पक्षों के नेताओं के हालिया सार्वजनिक बयानों पर चिंता भी व्यक्त की है।
कांग्रेस राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार चुनाव हारने के बाद यह कतई नहीं चाहेगी कि पार्टी दक्षिण में अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। लेकिन सच तो यह है कि दक्षिण में इकलौते राज्य कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है लेकिन वह भी अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अस्थिरता की धारणा से बाहर निकलना चाहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन दोनों अच्छे दोस्त हैं और इंडिया ब्लॉक में भी एक साथ हैं। कांग्रेस तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद भी कर रही होगी।
एक ओर सिद्धारमैया के खेमे के लोग अगले साल मार्च तक यथास्थिति बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं और सिर्फ मंत्रिमंडल में फेरबदल चाहते हैं। वहीं, दूसरी ओर शिवकुमार के समर्थक कांग्रेस पर स्पष्ट रूप से परिवर्तन योजना की रूपरेखा तैयार करने का दबाव बना रहे हैं। शिवकुमार के समर्थकों का तर्क है कि 2023 में सरकार गठन के समय परिवर्तन को लेकर अनौपचारिक रूप से सहमति बन गई थी।
अंतिम निर्णय राहुल गांधी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही लेंगे। कर्नाटक इकाई के भीतर से दबाव बढ़ने के साथ, अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस आलाकमान 'कर्नाटक की चुनौती' स्वीकार करने के लिए तैयार है।
राहुल गांधी से राज्य को लेकर आगे की राह पर स्पष्टता की उम्मीद की जा रही है। एनडीटीवी में छपी खबर में सिद्धारमैया के एक करीबी सूत्र के हवाले से बताया गया है कि मुख्यमंत्री और उनके समर्थकों को पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी सीएम का समर्थन करेंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सिद्धारमैया को विधायकों का समर्थन प्राप्त है।
हालांकि रामनगरा के विधायक इकबाल हुसैन जैसे डीके शिवकुमार के वफादारों ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि शिवकुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पार्टी के विधायकों के ऐसे सार्वजनिक बयान और अटकलें पार्टी के लिए चिंता का विषय बनती रही हैं।
