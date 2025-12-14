दिल्ली तक पहुंची CM पद को लेकर 2 कद्दावर कांग्रेस नेताओं की लड़ाई, आज सोनिया-राहुल ले सकते हैं अहम फैसला

सूत्रों के मुताबिक, 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई, तो दोनों नेताओं के बीच एक मौखिक सहमति बनी थी कि सिद्धारमैया ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे और शेष अवधि के लिए डीके शिवकुमार को यह पद सौंप देंगे। अब ढाई साल पूरा होने के बाद भी सिद्धारमैया पद छोड़ने को तैयार नहीं हैं।