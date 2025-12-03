सीएम पद के विवाद के बीच अचानक दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया ने कहा- पार्टी कहेगी…

कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है। हालांकि दोनों नेताओं ने इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश भी की है। हाल ही में डीके शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया को नाश्ते पर बुलाया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम शिवकुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं इस पर सिद्धारमैया ने भी प्रतिक्रिया दी है।