सीएम पद के विवाद के बीच अचानक दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया ने कहा- पार्टी कहेगी…

डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और सीएम सिद्धारमैया (Photo-IANS)
कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है। हालांकि दोनों नेताओं ने इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश भी की है। हाल ही में डीके शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया को नाश्ते पर बुलाया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम शिवकुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं इस पर सिद्धारमैया ने भी प्रतिक्रिया दी है।
डिप्टी सीएम के दिल्ली जाने पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि वह एक शादी समारोह में शामिल होने और पार्टी कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तक पार्टी उन्हें नहीं बुलाएगी तब तक वे दिल्ली नहीं जाएंगे।
दिल्ली रवाना होने से पहले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि वह निजी कार्यक्रम के लिए दिल्ली जा रहे हैं; इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि वह एक शादी समारोह में शामिल होंगे और 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट चोरी' अभियान पर एक बड़े कार्यक्रम के बारे में कांग्रेस मुख्यालय में चर्चा करेंगे।
बता दें कि सीएम सिद्धारमैया बुधवार को मंगलुरु में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में केसी वेणुगोपाल ने भी शिरकत की और सीएम के साथ दोपहर का भोजन किया।
वहीं सीएम सिद्धारमैया ने आगे कहा कि पार्टी आलाकमान से दिल्ली में बैठक के लिए निर्देश मिलेगा, तो वेणुगोपाल के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी।
वहीं केसी वेणुगोपाल के साथ सिद्धारमैया की मुलाकात पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सीएम के वेणुगोपाल, राहुल गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मिलने में क्या गलत है?
डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि लोग पिछले दस सालों से डीके-डीके के नारे लगा रहे हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। लोग मोदी मोदी भी चिल्लाते हैं। कुछ लोग हैं जो 'राहुल राहुल' चिल्लाते हैं और कुछ अन्य लोग 'सिद्दू सिद्दू' का नारा लगाते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपने प्यार और स्नेह के साथ, वे नारे लगाते हैं। हमें इसे समर्थन के रूप में लेना चाहिए।
