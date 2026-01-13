राहुल की कर्नाटक में लैंडिंग, कांग्रेस के अंदर तेज हुई हलचल; क्या होने वाला है?

बता दें कि प्रदेश में सही मैसेज देने के लिए दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को नाश्ते पर भी बुलाया। पहले सीएम सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार को अपने आवास पर नाश्ते के लिए बुलाया, जिसके बाद शिवकुमार ने भी उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। इन मुलाकातों को कांग्रेस के भीतर चल रही नेतृत्व और समन्वय से जुड़ी चर्चाओं के संदर्भ में अहम माना गया। नाश्ते पर हुई बातचीत को पार्टी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा गया, ताकि सरकार और संगठन के बीच तालमेल मजबूत रहे।