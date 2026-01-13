13 जनवरी 2026,

राहुल की कर्नाटक में लैंडिंग, कांग्रेस के अंदर तेज हुई हलचल; क्या होने वाला है?

सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही है। पिछले साल दोनों नेताओं के बीच खींचतान इतनी बढ़ गई कि आलाकमान को हस्तक्षेप करना पड़ा।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Ashib Khan

Jan 13, 2026

Rahul Gandhi, Rahul Gandhi News, Rahul Gandhi Karnataka Visit, Rahul Gandhi Meeting with Siddaramaiah,

CM सिद्धारमैया और डीके के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी (Photo-IANS)

Karnataka Politics: कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही है। मंगलवार को राहुल गांधी की कर्नाटक में उतरे। कांग्रेस सांसद का डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने स्वागत किया। दरअसल, कांग्रेस सांसद सिद्धारमैया के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में सीएम पद को लेकर सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच चल रही खींचतान को लेकर भी बातचीत हो सकती है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस के अंदर हलचल तेज हो गई है।

सीएम पद की खींचतान के बीच पहली बैठक

बता दें कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही है। पिछले साल दोनों नेताओं के बीच खींचतान इतनी बढ़ गई कि आलाकमान को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि कई बार दोनों नेता खींचतान की बात को खारिज कर चुके हैं।  

दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को नाश्ते पर बुलाया

बता दें कि प्रदेश में सही मैसेज देने के लिए दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को नाश्ते पर भी बुलाया। पहले सीएम सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार को अपने आवास पर नाश्ते के लिए बुलाया, जिसके बाद शिवकुमार ने भी उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। इन मुलाकातों को कांग्रेस के भीतर चल रही नेतृत्व और समन्वय से जुड़ी चर्चाओं के संदर्भ में अहम माना गया। नाश्ते पर हुई बातचीत को पार्टी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा गया, ताकि सरकार और संगठन के बीच तालमेल मजबूत रहे।

दिल्ली में बैठक रही फेल

बता दें कि पिछले साल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के घर पर कर्नाटक के हालात पर चर्चा हुई, लेकिन कोई भी फैसला नहीं हो सका। वहीं, इस बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कर्नाटक को लेकर पार्टी नेतृत्व आगे भी चर्चा करेगा ताकि इस मुद्दे को जल्द-से-जल्द सुलझाया जा सके। 

मीटिंग को लेकर गृह मंत्री ने कही ये बात

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि सीएम सिद्धारमैया कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मैसूर में मिलेंगे, और यह एक "अच्छी मीटिंग" होगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में पार्टी लीडरशिप नेशनल लेवल के सीनियर लीडर्स के साथ रेगुलर टच में रहती है।

जी परमेश्वर ने पार्टी के अंदर किसी भी तरह के मतभेद की बात को खारिज कर दिया और कहा कि जब भी ज़रूरत होगी, उन्हें सीनियर कांग्रेस लीडर्स से मिलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उन्होंने कहा, "सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ज़रूरत होगी, मैं उनसे मिल सकता हूं।"

Jharkhand BJP President: बीजेपी झारखंड इकाई को जल्द मिलेगा नया मुखिया, इस नेता का नाम है सबसे आगे
राष्ट्रीय
Jharkhand BJP president election,organisation festival,Aditya Sahu,Jual Oram election officer,

Updated on:

13 Jan 2026 04:08 pm

Published on:

13 Jan 2026 03:52 pm

Hindi News / National News / राहुल की कर्नाटक में लैंडिंग, कांग्रेस के अंदर तेज हुई हलचल; क्या होने वाला है?

