राजस्थान के बाद कर्नाटक में पहली बार दिखा दुर्लभ ‘चंदन रंग’ तेंदुआ

कर्नाटक में पहली बार तेंदुए का एक अत्यंत दुर्लभ रंग-रूप (कलर मॉर्फ) दर्ज किया गया है। यह खोज प्रसिद्ध वन्यजीव वैज्ञानिक डॉ. संजय गुब्बी और उनकी टीम ने होलेमत्ती नेचर फाउंडेशन (एचएनएफ) के माध्यम से विजयनगर जिले में की है। देश में इससे पहले केवल एक ऐसा तेंदुआ नवंबर 2021 में राजस्थान के रणकपुर क्षेत्र में दर्ज किया गया था। वैश्विक स्तर पर ऐसे तेंदुए दक्षिण अफ्रीका में कुछ और तंजानिया में एक बार देखे गए हैं।