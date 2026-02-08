राष्ट्रीय मॉडल बना कर्नाटक: स्कूलों में हर दो घंटे में घंटी, बच्चों को पानी पीने की दिला रहे याद

देश में बढ़ती गर्मी और बच्चों में निर्जलीकरण की समस्या को देखते हुए कर्नाटक की कई स्कूलों में वॉटर बेल (पानी पीने की घंटी) की पहल की गई हैं। इस पहल से कर्नाटक देश में राष्ट्रीय मॉडल बन चुका है, जहां बच्चों को पानी पीने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दो घंटे के निश्चित अंतराल में घंटी बजाकर बच्चों को पानी पीने के लिए याद दिलाई जा रही है।