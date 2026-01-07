7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

घाटी में फिर तनाव: कठुआ में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़, इलाके में इंटरनेट बंद और भारी अलर्ट

जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) भीम सेन टुटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर जानकारी दी कि SOG (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) कठुआ ने कमाध नाले के जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ शुरू की है।

less than 1 minute read
Google source verification

कठुआ

image

Shaitan Prajapat

Jan 07, 2026

Kathua Encounter

कठुआ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़

Kathua Encounter: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में बुधवार शाम सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। यह मुठभेड़ बिलावर क्षेत्र के काहोग गांव में कमाध नाले के जंगल में हो रही है। अधिकारियों के अनुसार, खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। इन आतंकियों के पाकिस्तान प्रायोजित और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की आशंका है।

कठुआ के जंगलों में थर्रायी धरती

जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) भीम सेन टुटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर जानकारी दी कि SOG (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) कठुआ ने कमाध नाले के जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक, दोपहर करीब 4 बजे स्थानीय लोगों ने कमाद नाले में एक आतंकी को देखा था। यह वही आतंकी हो सकता है, जिसे सुबह धन्नू परोल क्षेत्र में देखा गया था। इसके बाद सुरक्षाबलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। शाम को संपर्क स्थापित होते ही फायरिंग शुरू हो गई।

सुरक्षाबलों की कार्रवाई

मुठभेड़ में कठुआ की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों की टीमें शामिल हैं। अतिरिक्त फोर्स को मौके पर रवाना किया गया है ताकि आतंकियों को घेरकर खत्म किया जा सके। इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

कठुआ जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा होने के कारण घुसपैठ का संवेदनशील क्षेत्र है। हाल के वर्षों में जम्मू क्षेत्र में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, जहां पहले घाटी तक सीमित आतंकवाद अब जम्मू के जिलों में भी फैल रहा है। अधिकारियों का मानना है कि ये आतंकी पाकिस्तान से प्रायोजित हैं और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों से जुड़े हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

11 साल बाद आया बड़ा फैसला! हाई कोर्ट ने 4 कैदियों की उम्रकैद की सजा को क्यों किया रद्द? जानें पूरी वजह
राष्ट्रीय
court news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Jan 2026 07:35 pm

Published on:

07 Jan 2026 07:31 pm

Hindi News / National News / घाटी में फिर तनाव: कठुआ में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़, इलाके में इंटरनेट बंद और भारी अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.