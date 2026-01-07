घाटी में फिर तनाव: कठुआ में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़, इलाके में इंटरनेट बंद और भारी अलर्ट

जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) भीम सेन टुटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर जानकारी दी कि SOG (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) कठुआ ने कमाध नाले के जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक, दोपहर करीब 4 बजे स्थानीय लोगों ने कमाद नाले में एक आतंकी को देखा था। यह वही आतंकी हो सकता है, जिसे सुबह धन्नू परोल क्षेत्र में देखा गया था। इसके बाद सुरक्षाबलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। शाम को संपर्क स्थापित होते ही फायरिंग शुरू हो गई।