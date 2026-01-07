घाटी में फिर तनाव: कठुआ में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़, इलाके में इंटरनेट बंद और भारी अलर्ट

कठुआ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़
Kathua Encounter: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में बुधवार शाम सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। यह मुठभेड़ बिलावर क्षेत्र के काहोग गांव में कमाध नाले के जंगल में हो रही है। अधिकारियों के अनुसार, खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। इन आतंकियों के पाकिस्तान प्रायोजित और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की आशंका है।
जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) भीम सेन टुटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर जानकारी दी कि SOG (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) कठुआ ने कमाध नाले के जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक, दोपहर करीब 4 बजे स्थानीय लोगों ने कमाद नाले में एक आतंकी को देखा था। यह वही आतंकी हो सकता है, जिसे सुबह धन्नू परोल क्षेत्र में देखा गया था। इसके बाद सुरक्षाबलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। शाम को संपर्क स्थापित होते ही फायरिंग शुरू हो गई।
मुठभेड़ में कठुआ की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों की टीमें शामिल हैं। अतिरिक्त फोर्स को मौके पर रवाना किया गया है ताकि आतंकियों को घेरकर खत्म किया जा सके। इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।
कठुआ जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा होने के कारण घुसपैठ का संवेदनशील क्षेत्र है। हाल के वर्षों में जम्मू क्षेत्र में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, जहां पहले घाटी तक सीमित आतंकवाद अब जम्मू के जिलों में भी फैल रहा है। अधिकारियों का मानना है कि ये आतंकी पाकिस्तान से प्रायोजित हैं और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों से जुड़े हो सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग