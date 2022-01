काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 800 से अधिक हिरण, करीब 70,000 पक्षी रिकॉर्ड

यह भी पढ़े - ‘बुल्ली बाई’ ऐप के बाद अब ‘क्लब हाउस’ चैट में मुस्लिम महिलाओं को बनाया निशाना, महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस

Assam | Eastern swamp deer census in Kaziranga National Park & Tiger Reserve



868 deers were recorded which included 173 males, 557 females & 138 yearlings. However, there was a slight decrease in population compared to 907 counted in 2018: P Shivkumar, Director KNP (19.01) pic.twitter.com/gCvJ2q776o