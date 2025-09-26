Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़के केजरीवाल, ‘रावण’ से तुलना करते हुए कह दी बड़ी बात

Sonam Wangchuk Arrested: सोनम वांगचुक को लद्दाख पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राजनीतिक बवाल मच गया। उमर अब्दुल्ला और अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं ने इस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 26, 2025

Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवाल (Photo-X AAP)

Sonam Wangchuk Arrested: लेह हिंसा के तीन दिन बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप है। हालात के मद्देनजर इंटरनेट सेवा को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किए जाने पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है।

विपक्ष का केंद्र सरकार पर तीखा हमला

वांगचुक को शुक्रवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने से ठीक पहले गिरफ़्तार कर लिया गया। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं ने इस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए।

'रावण का भी अंत हुआ, कंस का भी अंत हुआ'

दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने सोनम वानचुक की गिरफ्तारी को 'तानाशाही' बताया और पौराणिक कथाओं और इतिहास से तुलना की। उन्होंने हिंदी में X पर लिखा, रावण का भी अंत हुआ। कंस का भी अंत हुआ। हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ। और आज लोग उन सभी लोगों से नफरत करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है।

उमर अब्दुल्ला ने बताया 'दुर्भाग्यपूर्ण'

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर लद्दाख से किए गए वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र पर लद्दाख से किए गए वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया। अब्दुल्ला ने श्रीनगर में तीसरे जूनियर एशियाई पेनकैक सिलाट चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह से इतर संवाददाताओं से कहा, यह (वांगचुक की गिरफ्तारी) दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से केंद्र सरकार कल से उनके पीछे पड़ी थी, उससे लग रहा था कि वे ऐसा कुछ करेंगे। वहां के लोगों से वादे किए गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वादे करने के बाद केंद्र सरकार के पीछे हटने की क्या मजबूरी है।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर राजनीतिक बवाल

आपको बता दें कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लद्दाख पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद शुक्रवार को राजनीतिक बवाल मच गया। यह गिरफ्तारी लेह में लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद हुई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 70 अन्य घायल हो गए।

ये भी पढ़ें

PM Kisan: समय से पहले जारी हुई 21वीं किस्त, तीन राज्यों के 27 लाख किसानों को मिला दिवाली गिफ्ट
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Sept 2025 08:04 pm

Published on:

26 Sept 2025 08:03 pm

Hindi News / National News / सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़के केजरीवाल, ‘रावण’ से तुलना करते हुए कह दी बड़ी बात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.