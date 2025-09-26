सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़के केजरीवाल, ‘रावण’ से तुलना करते हुए कह दी बड़ी बात

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर लद्दाख से किए गए वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र पर लद्दाख से किए गए वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया। अब्दुल्ला ने श्रीनगर में तीसरे जूनियर एशियाई पेनकैक सिलाट चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह से इतर संवाददाताओं से कहा, यह (वांगचुक की गिरफ्तारी) दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से केंद्र सरकार कल से उनके पीछे पड़ी थी, उससे लग रहा था कि वे ऐसा कुछ करेंगे। वहां के लोगों से वादे किए गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वादे करने के बाद केंद्र सरकार के पीछे हटने की क्या मजबूरी है।