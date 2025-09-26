सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़के केजरीवाल, ‘रावण’ से तुलना करते हुए कह दी बड़ी बात

Sonam Wangchuk Arrested: लेह हिंसा के तीन दिन बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप है। हालात के मद्देनजर इंटरनेट सेवा को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किए जाने पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है।
वांगचुक को शुक्रवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने से ठीक पहले गिरफ़्तार कर लिया गया। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं ने इस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए।
दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने सोनम वानचुक की गिरफ्तारी को 'तानाशाही' बताया और पौराणिक कथाओं और इतिहास से तुलना की। उन्होंने हिंदी में X पर लिखा, रावण का भी अंत हुआ। कंस का भी अंत हुआ। हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ। और आज लोग उन सभी लोगों से नफरत करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर लद्दाख से किए गए वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र पर लद्दाख से किए गए वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया। अब्दुल्ला ने श्रीनगर में तीसरे जूनियर एशियाई पेनकैक सिलाट चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह से इतर संवाददाताओं से कहा, यह (वांगचुक की गिरफ्तारी) दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से केंद्र सरकार कल से उनके पीछे पड़ी थी, उससे लग रहा था कि वे ऐसा कुछ करेंगे। वहां के लोगों से वादे किए गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वादे करने के बाद केंद्र सरकार के पीछे हटने की क्या मजबूरी है।
आपको बता दें कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लद्दाख पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद शुक्रवार को राजनीतिक बवाल मच गया। यह गिरफ्तारी लेह में लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद हुई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 70 अन्य घायल हो गए।