अब क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? इस राज्य में SIR के खिलाफ प्रस्ताव पारित, CM बोले- जल्द ही चुनाव है, ऐसे में…

केरल विधानसभा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में चुनाव आयोग से पारदर्शी तरीके से एसआईआर कराने की अपील की गई है। विधानसभा ने दो मामूली संशोधनों के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दी। 2 min read