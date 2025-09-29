Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अब क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? इस राज्य में SIR के खिलाफ प्रस्ताव पारित, CM बोले- जल्द ही चुनाव है, ऐसे में…

केरल विधानसभा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में चुनाव आयोग से पारदर्शी तरीके से एसआईआर कराने की अपील की गई है। विधानसभा ने दो मामूली संशोधनों के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दी।

2 min read

तिरुवनन्तपुरम

image

Mukul Kumar

Sep 29, 2025

वोटर लिस्ट। फोटो- IANS

केरल विधानसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही, चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया से बचने और पारदर्शी तरीके से देश भर में एसआईआर कराने की अपील की गई है।

केरल विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विधानसभा ने दो मामूली संशोधनों के साथ प्रस्ताव को पारित कर दिया।

प्रस्ताव में कहा गया- मतदाताओं का बहिष्कार 'अतार्किक' था

प्रस्ताव में कहा गया कि बिहार में लागू एसआईआर में 'बहिष्कार की राजनीति' नजर आती है। मतदाताओं का बहिष्कार 'अतार्किक' था और इसे पूरे देश में लागू करने से बड़ा संदेह पैदा हुआ है।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक इस प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता पर फैसला नहीं सुनाया है। इसलिए जल्दबाजी में एसआईआर लागू करना सही कदम नहीं माना जा सकता।

विस्तृत चर्चा के बाद ही लागू किया जाना चाहिए एसआईआर

एसआईआर जैसी प्रक्रिया को विस्तृत चर्चा के बाद ही लागू किया जाना चाहिए। अनावश्यक जल्दबाजी ने इस आशंका को जन्म दिया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य लोकतंत्र को कुचलना है और इसने चुनाव आयोग को संदेह के घेरे में ला दिया है।

एसआईआर के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव में यह भी तर्क दिया गया कि केरल में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे समय में एसआईआर लागू करने के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छिपा है।

केरल विधानसभा ने क्या कहा?

विधानसभा ने कहा कि 2002 की मतदाता सूची का उपयोग करके एसआईआर लागू करना सही नहीं है। जिन मतदाताओं के पास नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें बाहर करने का कदम संविधान के अनुच्छेद 236 का उल्लंघन है, जो नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करता है।

प्रस्ताव में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि एसआईआर में निर्धारित शर्तों से अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग, महिलाएं और गरीब परिवार चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। इसके अलावा, विदेशी मतदाताओं के मतदान के अधिकार की भी रक्षा की जानी चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

election commission of india

Published on:

29 Sept 2025 02:07 pm

Hindi News / National News / अब क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? इस राज्य में SIR के खिलाफ प्रस्ताव पारित, CM बोले- जल्द ही चुनाव है, ऐसे में…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तीन साल में प्रशांत किशोर ने कैसे कमा लिए 241 करोड़ रुपये, जानें जन सुराज पार्टी को कितना दिया दान

राष्ट्रीय

Bijli Bill: इस राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की हो गई बल्ले-बल्ले! प्रति यूनिट के हिसाब सभी को वापस मिलेंगे पैसे

राष्ट्रीय

50 दिन में बदले 15 होटल, जानें कैसे पुलिस को चकमा देता रहा चैतन्यानंद

Chaitanyananda Saraswati
राष्ट्रीय

बिहार को रेलवे की सौगात, रेल मंत्री ने 7 नई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

ashwini vaishnaw
राष्ट्रीय

तेलंगाना ग्रामीण निकाय चुनाव की आ गई डेट, पांच चरणों में होगा मतदान; जारी हुआ नोटिफिकेशन

Voting continues for the High Court and Bar Association elections
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.