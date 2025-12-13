13 दिसंबर 2025,

शनिवार

राष्ट्रीय

केरल में BJP की चौंकाने वाली जीत, हिंदू बहुल इलाके में मुस्लिम उम्मीदवार ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया

केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें भाजपा को कन्ननकुलंगरा वार्ड से चौंकाने वाली जीत मिली है। यहां भाजपा की मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने कांग्रेस को हराया है।

2 min read
Google source verification

कोच्चि

image

Mukul Kumar

Dec 13, 2025

कांग्रेस-भाजपा का झंडा। (फाइल फोटो- पत्रिका)

केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इसमें कन्ननकुलंगरा वार्ड से भाजपा को चौंकाने वाली जीत मिली है। हिंदू बहुल इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया है। पहले इस वार्ड पर कांग्रेस का ही कब्जा था। अब भाजपा ने यह सीट छीन ली है।

भाजपा की जीत को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज

त्रिशूर नगर निगम में भाजपा की इस जीत ने सबको चौंका दिया है. इसे प्रदेश में भाजपा की रणनीतिक बढ़त और नए सामाजिक समीकरणों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कन्ननकुलंगरा इलाके को हिंदू बहुल वार्ड माना जाता है, ऐसे में यहां से भाजपा की मुस्लिम उम्मीदवार की जीत ने सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी है.

एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार थीं मुमताज

खास बात यह भी रही कि इस चुनाव में त्रिशूर में भाजपा की ओर से मुमताज ही एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार थीं। मुमताज पिछले आठ सालों से भाजपा से जुड़ी हुई हैं। वह और उनका परिवार लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक रहे हैं।

बीते दो सालों में उन्हें पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा में भी जिम्मेदारी दी गई थी. इसमें उनका कार्यक्षेत्र चेन्नई आधारित रहा। मुमताज पेशे से उद्यमी है. वह त्रिशूर में एक पेट ग्रूमिंग शॉप चलाती हैं।

जीत पर मुमताज ने दी प्रतिक्रिया

इस जीत पर मुमताज ने प्रतिक्रिया भी दी है. अपनी जीत को उन्होंने अपने शहर की सेवा करने का अवसर बताया है। इससे पहले मुमताज ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की सोच और दृष्टि ने उन्हें भाजपा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया था।

भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मुमताज ने पार्टी के कई अभियानों और चुनाव प्रचार में भाग लिया है। अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी के नेतृत्व में हुए चुनाव अभियानों में भी वह सक्रिय रही हैं।

इस कांग्रेस उम्मीदवार को मुमताज ने हराया

कन्ननकुलंगरा वार्ड में मुमताज ने कांग्रेस उम्मीदवार सिंधु चक्कोलायिल को हराया है। इस वर्ष त्रिशूर नगर निगम चुनावों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी चर्चा में रही। कुल 28 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में थीं, जिससे स्थानीय राजनीति में महिलाओं की मजबूत मौजूदगी का संकेत मिला।

उम्मीदवार चुने जाने के बाद मुमताज ने कहा था- मैं पिछले आठ वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रही हूं। पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया क्योंकि उसे लगा कि मैं लोगों तक पहुंच सकती हूं। चाहे मेरा व्यवसाय हो या निजी जीवन, मैं समाज से सक्रिय रूप से जुड़ी रहती हूं।

Updated on:

13 Dec 2025 02:24 pm

Published on:

13 Dec 2025 02:07 pm

Hindi News / National News / केरल में BJP की चौंकाने वाली जीत, हिंदू बहुल इलाके में मुस्लिम उम्मीदवार ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया

