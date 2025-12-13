केरल में BJP की चौंकाने वाली जीत, हिंदू बहुल इलाके में मुस्लिम उम्मीदवार ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया

त्रिशूर नगर निगम में भाजपा की इस जीत ने सबको चौंका दिया है. इसे प्रदेश में भाजपा की रणनीतिक बढ़त और नए सामाजिक समीकरणों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कन्ननकुलंगरा इलाके को हिंदू बहुल वार्ड माना जाता है, ऐसे में यहां से भाजपा की मुस्लिम उम्मीदवार की जीत ने सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी है.