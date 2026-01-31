घरवालों ने ठुकराया तो प्रेमी प्रेमिका ने मौत को लगाया गले, होटल के कमरे में जाकर…

केरल में कपल ने आत्महत्या कर ली (फोटो- एआई जनरेटेड)
केरल के कोट्टायम में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां घरवालों के शादी के लिए राजी नहीं होने पर एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। पुलिस ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि लड़का और लड़की के घरवाले दोनों की शादी के खिलाफ थे। दोनों ने लंबे समय तक अपने घरवालों को अपने रिश्ते के लिए तैयार करने की कोशिश की लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी जब वो नहीं मानें तो दोनों ने होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली।
मृतकों की पहचान पुथुपल्ली निवासी 22 वर्षीय नंदकुमार आरपीसी और परुम्बाइकडु की वरिसेरी निवासी 19 वर्षीय आसिया थानम्मा के रूप में हुई है। नंदकुमार और आसिया कई सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने परिवार वालों को इस बारे में बताया तो उनके परिवार ने दोनों की शादी कराने से इनकार कर दिया। परिवार द्वारा रिश्ता ठुकराने के बाद ही दोनों ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया।
नंदकुमार और आसिया ने गुरुवार को होटल में एक कमरा बुक किया था। शुक्रवार को चेकआउट का समय बीतने के बाद भी जब दोनों कमरे से बाहर नहीं आए तो होटल कर्मियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। कई बार दरवाजा खटखटाने और आवाज लगाने पर भी जब अंदर से दरवाजा नहीं खुला तो होटल कर्मियों ने उसे तोड़ दिया। दरवाजा खोलने पर जैसे ही लोग अंदर घुसे उन्होंने देखा कि दोनों लड़का-लड़की कमरे में मृत पड़े हुए थे।
यह देखकर होटलकर्मी घबरा गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लिया। पुलिस को घटनास्थल की तलाशी में एक सुसाइड लेटर मिला जिसमें उन्होंने परिवार द्वारा शादी कराने से मना करने के चलते आत्महत्या करने की बात कबूल की। पुलिस ने लेटर समेत कमरे से अन्य सबूत जमा किए और शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया।
