घरवालों ने ठुकराया तो प्रेमी प्रेमिका ने मौत को लगाया गले, होटल के कमरे में जाकर…

केरल के कोट्टायम में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां घरवालों के शादी के लिए राजी नहीं होने पर एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। पुलिस ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि लड़का और लड़की के घरवाले दोनों की शादी के खिलाफ थे। दोनों ने लंबे समय तक अपने घरवालों को अपने रिश्ते के लिए तैयार करने की कोशिश की लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी जब वो नहीं मानें तो दोनों ने होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली।