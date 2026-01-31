31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

घरवालों ने ठुकराया तो प्रेमी प्रेमिका ने मौत को लगाया गले, होटल के कमरे में जाकर…

कोट्टायम में घरवालों के शादी से इनकार करने पर एक 22 साल के लड़के और 19 साल की लड़की ने अपनी जान दे दी। दोनों ने होटल के कमरे में साथ में आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 31, 2026

Kerala

केरल में कपल ने आत्महत्या कर ली (फोटो- एआई जनरेटेड)

केरल के कोट्टायम में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां घरवालों के शादी के लिए राजी नहीं होने पर एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। पुलिस ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि लड़का और लड़की के घरवाले दोनों की शादी के खिलाफ थे। दोनों ने लंबे समय तक अपने घरवालों को अपने रिश्ते के लिए तैयार करने की कोशिश की लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी जब वो नहीं मानें तो दोनों ने होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली।

कई सालों से रिलेशनशिप में थे दोनों

मृतकों की पहचान पुथुपल्ली निवासी 22 वर्षीय नंदकुमार आरपीसी और परुम्बाइकडु की वरिसेरी निवासी 19 वर्षीय आसिया थानम्मा के रूप में हुई है। नंदकुमार और आसिया कई सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने परिवार वालों को इस बारे में बताया तो उनके परिवार ने दोनों की शादी कराने से इनकार कर दिया। परिवार द्वारा रिश्ता ठुकराने के बाद ही दोनों ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया।

गुरुवार को होटल के कमरे में चेक-इन किया

नंदकुमार और आसिया ने गुरुवार को होटल में एक कमरा बुक किया था। शुक्रवार को चेकआउट का समय बीतने के बाद भी जब दोनों कमरे से बाहर नहीं आए तो होटल कर्मियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। कई बार दरवाजा खटखटाने और आवाज लगाने पर भी जब अंदर से दरवाजा नहीं खुला तो होटल कर्मियों ने उसे तोड़ दिया। दरवाजा खोलने पर जैसे ही लोग अंदर घुसे उन्होंने देखा कि दोनों लड़का-लड़की कमरे में मृत पड़े हुए थे।

पुलिस ने शव परिजनों के हवाले किए

यह देखकर होटलकर्मी घबरा गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लिया। पुलिस को घटनास्थल की तलाशी में एक सुसाइड लेटर मिला जिसमें उन्होंने परिवार द्वारा शादी कराने से मना करने के चलते आत्महत्या करने की बात कबूल की। पुलिस ने लेटर समेत कमरे से अन्य सबूत जमा किए और शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Jan 2026 04:42 pm

Hindi News / National News / घरवालों ने ठुकराया तो प्रेमी प्रेमिका ने मौत को लगाया गले, होटल के कमरे में जाकर…
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.