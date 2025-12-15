कोर्ट ने एक्टर दिलीप को किया यौन उत्पीड़न केस में बरी तो एक्ट्रेस का छलका दर्द, ‘कोर्ट से उठ गया भरोसा…’

दरअसल, अपहरण और यौन उत्पीड़न से जुड़ा यह मामला 8 साल पुराना है। साल 2017 में केरल की मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस ने दिलीप और अन्य लोगों पर आरोप लगाया था। आठ साल नौ महीने तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद 8 दिसंबर 2025 को एर्नाकुलम की अदालत ने अभिनेता दिलीप को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जबकि इस मामले में छह अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़ित पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि इस कांड में एक्टर दिलीप की कोई संलिप्तता थी।