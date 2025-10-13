अरुंधति रॉय की किताब के कवर पर बीड़ी वाली तस्वीर को क्लीन चिट, PIL खारिज,केरल हाईकोर्ट का अहम फैसला

Arundhati Roy Book Controversy: केरल हाईकोर्ट ने एक दिलचस्प जनहित याचिका (Kerala High Court PIL) को खारिज कर दिया है। यह मामला मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय (Arundhati Roy ) की नई किताब 'मदर मैरी कम्स टू मी (Mother Mary Comes to Me)' के कवर से जुड़ा हुआ है। इस​ किताब के कवर पर रॉय को बीड़ी पीते हुए दिखाया गया है, जिस पर याचिकाकर्ता ने सवाल (Arundhati Roy Book Controversy) उठाया था। अदालत ने साफ कहा कि यह मुद्दा कोर्ट का नहीं, बल्कि विशेषज्ञों का काम है। यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तंबाकू कानूनों के बीच संतुलन पर बहस छेड़ रहा है।