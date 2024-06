Arundhati Roy को इस देश में मिलेगा साहित्य का पेन पिंटर पुरस्कार

दुनिया पर ‘अडिग, अटल’ नजर यह पुरस्कार प्रतिवर्ष यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड गणराज्य या राष्ट्रमंडल में रहने वाले उत्कृष्ट साहित्यिक योग्यता वाले लेखक को प्रदान किया जाता है, जो साहित्य में हेरोल्ड पिंटर के नोबेल पुरस्कार भाषण के शब्दों में, दुनिया पर ‘अडिग, अटल’ नजर रखता है। हमारे जीवन और हमारे समाज की वास्तविक सच्चाई को परिभाषित करने के लिए एक प्रचंड बौद्धिक दृढ़ संकल्प’ को दर्शाता है। अंग्रेजी लेखिका अरुंधति रॉय को पुरस्कार मिलना यह पुरस्कार प्रतिवर्ष यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड गणराज्य या राष्ट्रमंडल में रहने वाले उत्कृष्ट साहित्यिक योग्यता वाले लेखक को प्रदान किया जाता है, जो साहित्य में हेरोल्ड पिंटर के नोबेल पुरस्कार भाषण के शब्दों में, दुनिया पर ‘अडिग, अटल’ नजर रखता है। हमारे जीवन और हमारे समाज की वास्तविक सच्चाई को परिभाषित करने के लिए एक प्रचंड बौद्धिक दृढ़ संकल्प’ को दर्शाता है। अंग्रेजी लेखिका अरुंधति रॉय को पुरस्कार मिलना साहित्यिक जगत के लिए उत्सव जैसी वेला है।

ये रहे जूरी में पुरस्कार के लिए इस वर्ष की जूरी में अंग्रेजी PEN अध्यक्ष रूथ बोर्थविक, अभिनेता खालिद अब्दुल्ला और लेखक रोजर रॉबिन्सन शामिल थे। पुरस्कार के पिछले विजेताओं में माइकल रोसेन, मार्गरेट एटवुड, मैलोरी ब्लैकमैन, सलमान रश्दी, टॉम स्टॉपर्ड और कैरोल एन डफी शामिल हैं। रॉय को बधाई देते हुए, बोरथविक ने कहा कि लेखिका बुद्धि और सुंदरता के साथ अन्याय की तत्काल कहानियां बताती है।

सुज़ेना अरुंधति राय : एक नजर वे अंग्रेजी की वे अंग्रेजी की मशहूर लेखिका और समाजसेवी हैं। उन्होंने कुछ फ़िल्मों में भी काम किया है। अरुंधति राय ने लेखन के अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन समेत भारत के दूसरे जनांदोलनों में भी हिस्सा लिया है।उनकी अनूदित पुस्तकें न्याय का गणित,आहत देश,कठघरे में लोकतंत्र है। हाल ही में उनकी पुस्तक “द डॉक्टर एंड द सेंट: द अंबेडकर-गांधी डिबेट” (अंग्रेजी:The Doctor and the Saint: The Ambedkar-Gandhi Debate) चर्चा में है, जिसका हिन्दी अनुवाद प्रोफेसर रतनलाल ने “एक था डॉक्टर एक था सन्त” के नाम से किया है।

जन्म व शुरुआती जिंदगी उनका जन्म: 24 नवंबर, 1961 को शिलौंग में हुआ। केरल की सीरियाई ईसाई माता, मेरी रॉय व कलकत्ता निवासी बंगाली हिंदू पिता, राजीब रॉय के घर जन्म हुआ। जब वे दो वर्ष की थीं, तब उनके माता-पिता का विवाह-विच्छेद हो गया और वो अपनी माता और भाई के साथ केरल आ गईं। उनकी माता महिला अधिकार आंदोलनकारी थीं व उनके पिता चाय बाग़ान प्रबंधक थे। अरुंधती ने अपने जीवन के प्रारंभिक दिन केरल में गुज़ारे। उसके बाद उन्होंने आर्किटेक्ट की पढ़ाई दिल्ली से की।

फिल्म में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उन्होंने अभिनय से की। मैसी साहब फिल्म में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। इसके अलावा कई फिल्मों के लिए पटकथाएं भी उन्होंने लिखीं। जिनमें In Which Annie Gives It Those Ones (1989), Electric Moon (1992) को खासी सराहना मिली। जब उन्हें 1997 में उपन्यास गॉड ऑफ स्माल थिंग्स के लिये बुकर पुरस्कार मिला तो साहित्य जगत का ध्यान उनकी ओर गया। हाल ही में उनकी पुस्तक “The Doctor and the saint: The ambedkar-Gandhi Debate” पुस्तक चर्चा में है , जिसका हिन्दी अनुवाद भी “एक था डॉक्टर एक था सन्त” के नाम से प्रोफेसर रतनलाल ने किया है , काफ़ी चर्चा में है।

क्रांतिकारी विचार और मुखर आवाज़ अरुंधति राय अमरीकी साम्राज्यवाद से लेकर, परमाणु हथियारों की होड़, नर्मदा पर बांध निर्माण आदि कई स्थानीय-अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती रही हैं, लेकिन अब उनका मानना है कि कम से कम भारत में अहिंसक विरोध प्रदर्शनों और नागरिक अवज्ञा आंदोलनों से बात नहीं बन रही है।