‘पाल न सको तो निकाह मत करो!’: मुस्लिम पति की तीसरी शादी की धमकी पर कोर्ट की फटकार

Kerala High Court: केरल हाईकोर्ट ने एक अंधे भिखारी पति की बहुविवाह की धमकी पर कड़ी फटकार लगाई है। 46 वर्षीय मुस्लिम पुरुष पलक्कड़ के कुम्बड़ी से है, अपनी दूसरी पत्नी को तीसरा निकाह करने की धमकी दे रहा था, जबकि वह भिक्षावृत्ति से 25,000 रुपये कमाता है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर पुरुष अपनी बीवियों को आर्थिक सहारा न दे सके, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह स्वीकार्य नहीं। जस्टिस अशर एडम ने फैसले में कुरान का हवाला देते हुए जोर दिया कि बहुविवाह अपवाद है, और न्याय न कर सकें तो एक ही विवाह ही सही। कोर्ट ने भिखारी को मेंटेनेंस देने का आदेश न देने के साथ-साथ राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे।