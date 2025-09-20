‘केवल हिंदुओं’ को प्रवेश, आधार जांचें और तिलक लगाएं: गरबा में एंट्री पर VHP के नए नियमों पर बवाल

VHP New Rule on Entry into Garba: नवरात्रि के ठीक पहले विश्व हिंदू परिषद (VHP) के विवादास्पद परामर्श ने महाराष्ट्र में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। VHP ने गरबा आयोजकों को सलाह दी है कि कार्यक्रमों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए और इसके लिए प्रवेश द्वार पर आधार कार्ड की जांच अनिवार्य हो। साथ ही, प्रतिभागियों को तिलक लगाना और पूजा करना भी जरूरी बताया गया है। VHP का दावा है कि गरबा पूजा का रूप है, न कि मनोरंजन, इसलिए गैर-हिंदुओं को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

इस सलाह पर भाजपा ने समर्थन जताया, जबकि कांग्रेस ने इसे समाज को बांटने की साजिश करार दिया। नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाई जाएगी और गरबा युवाओं व परिवारों का प्रमुख आकर्षण है।