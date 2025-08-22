‘मुझे होटल में बुला रहे थे’, एक्ट्रेस के आरोप के बाद विधायक ने छोड़ा युवा कांग्रेस अध्यक्ष का पद

केरल के विधायक राहुल ममकूटथिल पर एक अभिनेत्री ने अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए थे। इसके बाद, गुरुवार को राहुल ने राज्य युवा कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज ने बुधवार को आरोप लगाया था कि राहुल ने उन्हें अश्लील मैसेज भेजे और एक होटल के कमरे में मिलने के लिए बुलाया था। इन आरोपों के बाद केरल में सियासी भूचाल आ गया।
भाजपा और सीपीआई (एम) ने राहुल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ, विधायक के रूप में उनके इस्तीफे की मांग की।
एक्ट्रेस ने बुधवार को मीडिया के साथ बातचीत में यह तक कह दिया था वह उस राजनेता का नाम नहीं चाहती हैं, जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की। इसके साथ, उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का भी उनका कोई इरादा नहीं है।
इसके बाद, जब पत्रकारों ने खुलकर पूछा कि क्या उनको परेशान करने वाले राहुल थे तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी।
इसके साथ जॉर्ज ने यह भी कहा कि उन्हें कानूनी तरीकों से न्याय की उम्मीद भी नहीं है और वह चाहती हैं कि आरोपी खुद को सुधारे और साथ ही किसी अन्य महिला के साथ इस तरह की हरकत ना करे।
वहीं, दूसरी तरफ एक्ट्रेस के आरोप पर राहुल ने सफाई भी दी। विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभिनेत्री मेरी दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता कि जिस व्यक्ति का उन्होंने जिक्र किया, वह मैं था। वह मेरी अच्छी दोस्त हैं और रहेंगी। मेरा मानना है कि मैंने अब तक कानून या संविधान के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है।
उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आरोपों में कोई सच्चाई है। मैं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करता हूं।
मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समय खराब हो रहा है, उन्हें इस वक्त मुझे सही ठहराने या मेरी बेगुनाही साबित करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी मुझ पर है।
इसके साथ राहुल ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे। बता दें कि राहुल ने पिछले वर्ष उपचुनाव में पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी।