Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘मुझे होटल में बुला रहे थे’, एक्ट्रेस के आरोप के बाद विधायक ने छोड़ा युवा कांग्रेस अध्यक्ष का पद

केरल के विधायक राहुल ममकूटथिल ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। एक अभिनेत्री ने उन पर अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए थे, जिसमें अश्लील मैसेज भेजना और होटल में मिलने के लिए बुलाना शामिल है। भाजपा और सीपीआई (एम) ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और विधायक के रूप में इस्तीफे की मांग की।

कोच्चि

Mukul Kumar

Aug 22, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की तस्वीर। (फोटो- IANS)

केरल के विधायक राहुल ममकूटथिल पर एक अभिनेत्री ने अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए थे। इसके बाद, गुरुवार को राहुल ने राज्य युवा कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।

अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज ने बुधवार को आरोप लगाया था कि राहुल ने उन्हें अश्लील मैसेज भेजे और एक होटल के कमरे में मिलने के लिए बुलाया था। इन आरोपों के बाद केरल में सियासी भूचाल आ गया।

भाजपा और सीपीआई (एम) ने राहुल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ, विधायक के रूप में उनके इस्तीफे की मांग की।

ये भी पढ़ें

आखिरकार ममता सरकार ने मान ली चुनाव आयोग की बात, इस मामले में 4 अफसरों को कर दिया सस्पेंड; मगर…
राष्ट्रीय
image

एक्ट्रेस ने बुधवार को मीडिया के साथ बातचीत में यह तक कह दिया था वह उस राजनेता का नाम नहीं चाहती हैं, जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की। इसके साथ, उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का भी उनका कोई इरादा नहीं है।

एक्ट्रेस ने कहा- कानूनी तरीके से न्याय की उम्मीद नहीं

इसके बाद, जब पत्रकारों ने खुलकर पूछा कि क्या उनको परेशान करने वाले राहुल थे तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी।

इसके साथ जॉर्ज ने यह भी कहा कि उन्हें कानूनी तरीकों से न्याय की उम्मीद भी नहीं है और वह चाहती हैं कि आरोपी खुद को सुधारे और साथ ही किसी अन्य महिला के साथ इस तरह की हरकत ना करे।

वहीं, दूसरी तरफ एक्ट्रेस के आरोप पर राहुल ने सफाई भी दी। विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभिनेत्री मेरी दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता कि जिस व्यक्ति का उन्होंने जिक्र किया, वह मैं था। वह मेरी अच्छी दोस्त हैं और रहेंगी। मेरा मानना ​​है कि मैंने अब तक कानून या संविधान के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है।

विधायक ने कहा- आरोपों की वजह से इस्तीफा नहीं दे रहा

उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आरोपों में कोई सच्चाई है। मैं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करता हूं।

मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समय खराब हो रहा है, उन्हें इस वक्त मुझे सही ठहराने या मेरी बेगुनाही साबित करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी मुझ पर है।

इसके साथ राहुल ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे। बता दें कि राहुल ने पिछले वर्ष उपचुनाव में पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

politics

Updated on:

22 Aug 2025 08:16 am

Published on:

22 Aug 2025 08:15 am

Hindi News / National News / ‘मुझे होटल में बुला रहे थे’, एक्ट्रेस के आरोप के बाद विधायक ने छोड़ा युवा कांग्रेस अध्यक्ष का पद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.