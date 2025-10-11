Patrika LogoSwitch to English

यौन उत्पीड़न को लेकर महिला ने कर ली आत्महत्या, सुसाइड नोट में सामने आया कांग्रेस नेता का नाम तो मच गई खलबली!

केरल में एक महिला ने आत्महत्या कर ली, जिसमें कांग्रेस नेता जोस फ्रैंकलिन का नाम सामने आया है। पुलिस ने फ्रैंकलिन के खिलाफ यौन उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। महिला ने अपने सुसाइड नोट में यह आरोप लगाया था।

2 min read

तिरुवनन्तपुरम

image

Mukul Kumar

Oct 11, 2025

CG Congress

कांग्रेस का झंडा। (फोटो- IANS)

केरल में बुधवार को यौन उत्पीड़न को लेकर 50 साल की एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। अब सुसाइड नोट में कांग्रेस नेता का नाम सामने आते ही खलबली मच गई है।

पुलिस ने तिरुवनंतपुरम जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव जोस फ्रैंकलिन के खिलाफ यौन उत्पीड़न और महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में केस दर्ज किया है।

सुसाइड नोट में लिखा है कांग्रेस नेता का नाम

जोस फ्रैंकलिन नेय्याट्टिनकारा नगरपालिका में स्वास्थ्य मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। उनका नाम महिला ने सुसाइड नोट में लिखा है।

नेय्याट्टिनकारा पुलिस निरीक्षक बी.एस. प्रवीण ने बताया कि सुसाइड नोट में उल्लेख किया गया है कि जोस ने महिला का यौन उत्पीड़न किया था।

उन्होंने बताया कि बेकरी व्यवसाय के लिए ऋण दिलाने के नाम पर महिला को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया था। पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) से पता चला है कि जोस पीड़िता से हमेशा फोन पर बातें करता था।

जोस की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मार्च

पीड़िता के बच्चों ने भी मामले में जोस की संलिप्तता के बारे में बयान दिए हैं। इस बीच, सीपीएम और भाजपा ने जोस की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन तक विरोध मार्च निकाला है।

आत्महत्या बुधवार सुबह हुई। महिला गैस स्टोव फटने के बाद जली हुई अवस्था में जमीन पर पड़ी मिली थी। शुरुआत में इसे एक दुर्घटना माना गया, लेकिन फोरेंसिक जांच में यह आत्महत्या का मामला निकला।

2022 में भी केरल में एक कांग्रेस नेता को किया गया था गिरफ्तार

साल 2022 में भी केरल में कांग्रेस के एक नेता को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस नेता पीवी कृष्णकुमार को एक महिला सहकारी बैंक कर्मचारी से कथित रूप से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

एक कांग्रेस नेता की समाप्त कर दी गई थी पार्षद की सदस्यता

इसके अलावा, एक अन्य मामले में, कांग्रेस नेता अनवर कादरी की पार्षद सदस्यता 'लव जिहाद' फंडिंग मामले में समाप्त कर दी गई थी। कादरी पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

politics

Published on:

11 Oct 2025 11:51 am

Hindi News / National News / यौन उत्पीड़न को लेकर महिला ने कर ली आत्महत्या, सुसाइड नोट में सामने आया कांग्रेस नेता का नाम तो मच गई खलबली!

