केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ा मोड़! अब सिया का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, परिवार ने की भावुक अपील

मामले में सिया गोयल के परिवार ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। सिया के पिता प्रवीण गोयल ने कहा कि इस मामले में जो भी अपराधी है, उसे कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है और परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। प्रवीण गोयल ने कहा कि वह ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि केतन अग्रवाल के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिले। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच में उनकी बेटी सिया दोषी पाई जाती है तो उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए जिसकी वह हकदार है। उनके अनुसार, दोषी कोई भी हो, कानून सभी के लिए समान होना चाहिए।