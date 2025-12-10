संदेशखाली घटना के प्रमुख गवाह को ट्रक ने मारी टक्कर, बेटे की हुई मौत; परिवार ने TMC के पूर्व नेता पर लगाए गंभीर आरोप

Sandeshkhali Accident: भोलानाथ घोष उर्फ भोला घोष बुधवार को अदालत जा रहा था। इस दौरान उत्तर 24 परगना जिले के बोयरामारी पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि ट्रक ने तेज रफ्तार से कार को टक्कर मारी थी। इसके बाद ट्रक ने गाड़ी को सड़क पर घसीटा और पास के एक जलाशय में धकेल दिया। इस दुर्घटना में भोला घोष के बेटे की मौत हो गई और कार के ड्राइवर की भी मौत हो गई है। साथ ही भोला घोष इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घोष के परिवार ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता शेख शाहजहां पर हत्या की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। घोष को जनवरी 2024 में संदेशखाली में ED के अधिकारियों पर हुए हमले में प्रमुख गवाहों में से एक बताया जा रहा है।