Bihar Elections: खेसारी लाल यादव की पत्नी को RJD ने दिया टिकट, इस सीट से लड़ेंगी चुनाव

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। उम्मीदवारों को सिंबल बांटने का दौर भी शुरू हो गया है। बुधवार तक NDA ने 182 उम्मीदवारों को सिंबल दिए। इस बार बिहार चुनाव में सिंगर्स भी अपनी किस्मत आजमाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने लोकगायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, जबकि फेसम भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) राजद खेमे में जा चुके हैं। राजद ने उनकी पत्नी चंदा देवी को छपरा सीट (Chhapra seat) से मैदान में उतारा है। यहां बीजेपी (BJP) की लोकल नेता छोटी कुमार ताल ठोक रही हैं।