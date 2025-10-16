Bihar Elections: खेसारी लाल यादव की पत्नी को RJD ने दिया टिकट, इस सीट से लड़ेंगी चुनाव

खेसारी लाल यादव एवं तेजस्वी यादव (फोटो- तेजस्वी यादव फ़ेसबुक)
Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। उम्मीदवारों को सिंबल बांटने का दौर भी शुरू हो गया है। बुधवार तक NDA ने 182 उम्मीदवारों को सिंबल दिए। इस बार बिहार चुनाव में सिंगर्स भी अपनी किस्मत आजमाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने लोकगायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, जबकि फेसम भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) राजद खेमे में जा चुके हैं। राजद ने उनकी पत्नी चंदा देवी को छपरा सीट (Chhapra seat) से मैदान में उतारा है। यहां बीजेपी (BJP) की लोकल नेता छोटी कुमार ताल ठोक रही हैं।
खेसारी लाल यादव छपरा के ही रहने वाले हैं। इस बार उनकी लोकप्रियता का विधानसभा चुनाव में लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। पत्नी के टिकट मिलने पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि
वे बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। वह अपनी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए मनाना चाह रहे थे तो उन्हें मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उनकी पत्नी पारिवारिक महिला है और दो बच्चों की मां हैं। उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी परविश की है। अगर वह राजनीति में आएंगी तो उन्हें शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी। खेसारी ने कहा कि वह पिछले चार दिन से पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ने को तैयार हो गई हैं।
छपरा सीट पर बीजेपी पिछले दस साल से काबिज है। सीएन गुप्ता दो कार्यकाल से विधायक हैं। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। बीजेपी ने स्थानीय नेता छोटी कुमारी पर भरोसा जताया है। बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी बिहार के सारण जिले में छपरा विधानसभा क्षेत्र की जिला परिषद अध्यक्ष हैं। छपरा सीट पर यादव, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक रही है।
