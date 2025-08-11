11 अगस्त 2025,

राष्ट्रीय

कर्नाटक कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं! कैबिनेट मंत्री केएन राजन्ना ने पद से दिया इस्तीफा, सामने आया कारण

Karnataka Congress: केएन राजन्ना ने कथित वोटर लिस्ट में हेराफेरी पर पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कर्नाटक में मतदाता सूची में अनियमितताएं हुईं और ये "हमारी आँखों के सामने" हुईं और इनकी ठीक से निगरानी नहीं की गई। 

भारत

Ashib Khan

Aug 11, 2025

केएन राजन्ना ने अपने पद से दिया इस्तीफा (Photo- X KN Rajanna)

KN Rajanna Resignation: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 में ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाया था। राहुल गांधी के इस आरोप पर कांग्रेस में ही रस्साकशी शुरू हो गई है। मतदाता सूची घोटाले पर आवाज उठाने वाले कैबिनेट मंत्री एन राजन्ना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजन्ना ने सीएम सिद्धारमैया को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मंत्री राजन्ना के इस्तीफा देने के बाद अटकले लगाई जा रही है कि कर्नाटक कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है।

BJP अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

कर्नाटक के मंत्री केएन राजन्ना के बयान पर कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है। तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। चूंकि राहुल गांधी चुनाव आयोग की ओर से गड़बड़ी का दावा कर रहे थे, सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री ने इस तथ्य का खुलासा किया है कि ये सभी विसंगतियां कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ही हुई हैं। 

‘सिद्धारमैया के नेतृत्व में हुई गड़बड़ी’

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सिद्धारमैया के नेतृत्व में ही ये सभी गड़बड़ियां हुई हैं। इसलिए अब राहुल गांधी के साथ-साथ सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की भी जिम्मेदारी है कि वे इसका जवाब दें। हम सदन में भी इस पर चर्चा करेंगे।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि केएन राजन्ना ने कथित वोटर लिस्ट में हेराफेरी पर पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कर्नाटक में मतदाता सूची में अनियमितताएं हुईं और ये "हमारी आँखों के सामने" हुईं और इनकी ठीक से निगरानी नहीं की गई।

कांग्रेस की सरकार में तैयार हुई वोटर लिस्ट

राजन्ना ने कहा था कि मतदाता सूची कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए तैयार की गई थी, लेकिन पार्टी के नेता मसौदा तैयार करते समय आपत्ति जताने के बजाय "आँखें मूंदकर चुपचाप बैठे रहे"। उन्होंने आगे कहा, "ये अनियमितताएँ हुईं। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि हमने इसकी निगरानी नहीं की।

एक व्यक्ति ने दिया कई बार वोट

उन्होंने दावा किया कि महादेवपुरा में, एक व्यक्ति ने अपना नाम तीन अलग-अलग जगहों पर शामिल करवा लिया और कई बार वोट भी दिया, जबकि केवल 10-15 निवासियों वाले कुछ इलाकों में 60 नाम बिना उचित पते या पिता के नाम के जोड़ दिए गए।

Published on:

11 Aug 2025 04:39 pm

Hindi News / National News / कर्नाटक कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं! कैबिनेट मंत्री केएन राजन्ना ने पद से दिया इस्तीफा, सामने आया कारण

