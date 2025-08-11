कर्नाटक कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं! कैबिनेट मंत्री केएन राजन्ना ने पद से दिया इस्तीफा, सामने आया कारण

KN Rajanna Resignation: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 में ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाया था। राहुल गांधी के इस आरोप पर कांग्रेस में ही रस्साकशी शुरू हो गई है। मतदाता सूची घोटाले पर आवाज उठाने वाले कैबिनेट मंत्री एन राजन्ना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजन्ना ने सीएम सिद्धारमैया को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मंत्री राजन्ना के इस्तीफा देने के बाद अटकले लगाई जा रही है कि कर्नाटक कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है।
कर्नाटक के मंत्री केएन राजन्ना के बयान पर कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है। तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। चूंकि राहुल गांधी चुनाव आयोग की ओर से गड़बड़ी का दावा कर रहे थे, सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री ने इस तथ्य का खुलासा किया है कि ये सभी विसंगतियां कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ही हुई हैं।
बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सिद्धारमैया के नेतृत्व में ही ये सभी गड़बड़ियां हुई हैं। इसलिए अब राहुल गांधी के साथ-साथ सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की भी जिम्मेदारी है कि वे इसका जवाब दें। हम सदन में भी इस पर चर्चा करेंगे।
बता दें कि केएन राजन्ना ने कथित वोटर लिस्ट में हेराफेरी पर पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कर्नाटक में मतदाता सूची में अनियमितताएं हुईं और ये "हमारी आँखों के सामने" हुईं और इनकी ठीक से निगरानी नहीं की गई।
राजन्ना ने कहा था कि मतदाता सूची कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए तैयार की गई थी, लेकिन पार्टी के नेता मसौदा तैयार करते समय आपत्ति जताने के बजाय "आँखें मूंदकर चुपचाप बैठे रहे"। उन्होंने आगे कहा, "ये अनियमितताएँ हुईं। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि हमने इसकी निगरानी नहीं की।
उन्होंने दावा किया कि महादेवपुरा में, एक व्यक्ति ने अपना नाम तीन अलग-अलग जगहों पर शामिल करवा लिया और कई बार वोट भी दिया, जबकि केवल 10-15 निवासियों वाले कुछ इलाकों में 60 नाम बिना उचित पते या पिता के नाम के जोड़ दिए गए।