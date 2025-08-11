कर्नाटक कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं! कैबिनेट मंत्री केएन राजन्ना ने पद से दिया इस्तीफा, सामने आया कारण

KN Rajanna Resignation: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 में ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाया था। राहुल गांधी के इस आरोप पर कांग्रेस में ही रस्साकशी शुरू हो गई है। मतदाता सूची घोटाले पर आवाज उठाने वाले कैबिनेट मंत्री एन राजन्ना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजन्ना ने सीएम सिद्धारमैया को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मंत्री राजन्ना के इस्तीफा देने के बाद अटकले लगाई जा रही है कि कर्नाटक कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है।