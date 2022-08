देशभक्ति के चक्कर में कहीं आप ने भी तो नहीं लगाया गाड़ी पर तिरंगा, हो सकती है कार्रवाई, जान लीजिए क्या कहते हैं झंडा लगाने के नियम

'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत लोग अपने घरों में तिरंगा लगा रहे और फहरा रहे हैं। मगर आपने देखा होगा कि कई लोगों ने देशभक्ति की भावना में आकर अपनी कार पर भारत का झंडा लगा लगा लिया है और हो सकता है कि आपने भी अपनी कार पर लगा लिया हो। तो जानते हैं कार पर झंडा लगाने के नियम और कौन कार पर झंडा लगा सकता है।

आजादी की 75वीं सालगिरह पर सरकार आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मना रही है। इसके तहत 'हर घर तिरंगा' अभियान का ऐलान किया गया है। सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा लगाने और फहराने की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर चारों ओर उत्साह नजर आ रहा है। आज से इस अभियान की शुरुआत हो गई है। लोगों ने अपने-अपने घरों में तिरंगा लगा लिया है। मगर देशभक्ति की भावना में आकर कई लोगों ने तिरंगा अपनी गाड़ी पर भी लगा लिया है। मगर क्या आप जानते हैं कि झंडे फहराने के भी कई नियम बनाए गए हैं।

Know this rule before putting the tricolor on the car, otherwise it will be punished