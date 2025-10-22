कोलकाता से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी, वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग

इंडिगो एयरलाइंस के प्रवक्ता ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 22 अक्टूबर 2025 को कोलकाता से श्रीनगर जा रही हमारी उड़ान 6E 6961 को संदिग्ध तकनीकी समस्या के कारण वाराणसी हवाई अड्डे पर एहतियातन उतारना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा उपायों के तहत उड़ान को रोका गया है और आवश्यक जांच चल रही है। श्रीनगर की यात्रा जारी रखने के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई है। प्रवक्ता ने कहा, इंडिगो में यात्रियों, चालक दल और विमान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम अपने ग्राहकों के धैर्य और सहयोग की सराहना करते हैं, क्योंकि हमारी टीमें किसी भी असुविधा को कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। एयरलाइन ने यात्रियों को रिफंड के विकल्प भी उपलब्ध कराए जाने की बात कही।