कोलकाता से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी, वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग

Kolkata-Srinagar Indigo Flight: कोलकाता से श्रीनगर जा रहा विमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 22, 2025

Indigo flight

इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी (Photo-IANS)

Kolkata-Srinagar Indigo Flight: मंगलवार को एक बड़ा हवाई हादसा टल गया जब कोलकाता से श्रीनगर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान 6E 6961 को तकनीकी खराबी के कारण उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एहतियातन उतारना पड़ा। संदिग्ध ईंधन लीक की वजह से पायलट ने मईडे कॉल जारी की और प्राथमिकता लैंडिंग की मांग की। विमान में सवार 166 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने तत्काल जांच शुरू कर दी है, जबकि इंडिगो ने वैकल्पिक विमान की व्यवस्था कर यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

मध्य हवा में ईंधन लीक का अलर्ट, पायलट की तत्परता से टला हादसा

यह घटना दोपहर करीब 4:10 बजे की है। कोलकाता से उड़ान भरने के बाद श्रीनगर के रास्ते में क्रूज ऊंचाई पर पहुंचते ही पायलट को ईंधन स्तर में उतार-चढ़ाव नजर आया। संदेह हुआ कि कहीं ईंधन लीक तो नहीं हो रहा। तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) वाराणसी से संपर्क साधा गया और प्राथमिकता लैंडिंग की अनुमति मांगी। हवाई अड्डा निदेशक पूनित गुप्ता ने बताया कि पायलट की सूचना पर रनवे को क्लियर कर दिया गया। विमान सुरक्षित उतरा, लेकिन प्रारंभिक जांच में ईंधन लीक की पुष्टि नहीं हुई। अधिकारियों का मानना है कि यह सेंसर मालफंक्शन हो सकता है। सभी यात्री शांत रहे और लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट के अराइवल हॉल में ही रुके रहे जब तक मरम्मत पूरी नहीं हुई।

इंडिगो का बयान, सुरक्षा प्राथमिकता पर जोर

इंडिगो एयरलाइंस के प्रवक्ता ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 22 अक्टूबर 2025 को कोलकाता से श्रीनगर जा रही हमारी उड़ान 6E 6961 को संदिग्ध तकनीकी समस्या के कारण वाराणसी हवाई अड्डे पर एहतियातन उतारना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा उपायों के तहत उड़ान को रोका गया है और आवश्यक जांच चल रही है। श्रीनगर की यात्रा जारी रखने के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई है। प्रवक्ता ने कहा, इंडिगो में यात्रियों, चालक दल और विमान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम अपने ग्राहकों के धैर्य और सहयोग की सराहना करते हैं, क्योंकि हमारी टीमें किसी भी असुविधा को कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। एयरलाइन ने यात्रियों को रिफंड के विकल्प भी उपलब्ध कराए जाने की बात कही।

Updated on:

22 Oct 2025 09:28 pm

Published on:

22 Oct 2025 09:25 pm

Hindi News / National News / कोलकाता से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी, वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग

