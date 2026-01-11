ट्रेन में पहले काटा गला और हाथ फिर अस्पताल में छत से लगा दी छलांग, पूछने पर कहा- कुमार शानू के फैंस नाराज

कुमार शानु के फैंन ने ट्रेन में गला काटा (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
बिहार में कुमार शानू के एक अनोखे फैन ने उनके लिए पागलपन की सारी हदें पार कर दी। इस युवक ने चलती ट्रेन में अपना गला और हाथ काट लिया और फिर जब उसे अस्पताल लेकर गए तो वहां भी उसने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। इसके बाद जब युवक को पकड़कर उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि कुमार शानू के कुछ फैंस नाराज हो गए हैं।
युवक की पहचान 38 वर्षीय प्रमोद मांझी के रूप में हुई है। मांझी नागपुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और घटना के समय अपने साले रवि के साथ नागपुर से बिहार जा रहा था। ट्रेन जब भेड़ाघाट के पास पहुंची तो मांझी उठकर बाथरूम में चला गया। कई देर बाद भी जब वह नहीं लौटा तो रवि उसे ढूंढता हुआ ट्रेन के बाथरूम के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मांझी खून से लथपथ हालत में बाथरूम में पड़ा था। मांझी ने अपने गले, हाथ और सीने पर ब्लेड से कई बार वार कर रखे थे। उसके शरीर से तेजी से खून बह रहा था।
इसके बाद जबलपुर स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर जीआरपी की मदद से रवि अपने जीजा को अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने मांझी से पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया कि वह कुमार शानू का बहुत बड़ा फैन है और हमेशा उनके गाने सुनता है। उसे पता चला कि कुमार शानू के कुछ फैंस उनसे नाराज है और यह बात उसे पसंद नहीं आई। वह इस बात से काफी परेशान था और इसी के चलते उसने यह कदम उठाया।
पुलिस मांझी से पूछताछ कर रही थी उसी दौरान उसने बाथरूम जाने की बात कही। उसका साला रवि और पुलिसकर्मी उसे बाथरूम लेकर गए। वहां जाकर उसने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। गनीमत रही कि बाथरूम पहले फ्लोर पर ही था और छलांग लगाने के बाद मांझी टीन शेड पर गिर गया और उसे ज्यादा चोट नहीं आई। मांझी के कूदते ही पुलिस की टीम नीचे पहुंची और उसे पकड़ कर इलाज के लिए आईसीयू में ले जाया गया। इसके बाद पुलिस ने मांझी के परिजनों को घटना की सूचना दी और उन्हें जबलपुर बुलाया।
मांझी के साले रवी ने बताया कि वह काम के दौरान हमेशा कुमार शानु के गाने सुनता रहता है। वह बात करते-करते भी अचानक कुनार शानु के गाने गाने लगता है। पिछले कुछ दिनों से वह इस बात को लेकर परेशान था कि कुमार शानु के कुछ फैंस उनसे नाराज हैं। शुक्रवार को मांझी ने रवि से बिहार अपने घर जाने की इच्छा जताई थी। रवि उसे घर ले जा रहा था उसी दौरान रास्ते में उसने खुद को घायल कर लिया। रवि का कहना है कि मांझी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसी के चलते वह उसे घर ले जा रहा था।
