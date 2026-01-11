ट्रेन में पहले काटा गला और हाथ फिर अस्पताल में छत से लगा दी छलांग, पूछने पर कहा- कुमार शानू के फैंस नाराज

युवक की पहचान 38 वर्षीय प्रमोद मांझी के रूप में हुई है। मांझी नागपुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और घटना के समय अपने साले रवि के साथ नागपुर से बिहार जा रहा था। ट्रेन जब भेड़ाघाट के पास पहुंची तो मांझी उठकर बाथरूम में चला गया। कई देर बाद भी जब वह नहीं लौटा तो रवि उसे ढूंढता हुआ ट्रेन के बाथरूम के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मांझी खून से लथपथ हालत में बाथरूम में पड़ा था। मांझी ने अपने गले, हाथ और सीने पर ब्लेड से कई बार वार कर रखे थे। उसके शरीर से तेजी से खून बह रहा था।