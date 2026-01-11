11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

ट्रेन में पहले काटा गला और हाथ फिर अस्पताल में छत से लगा दी छलांग, पूछने पर कहा- कुमार शानू के फैंस नाराज

नागपुर से बिहार जा रहे एक व्यक्ति ने ट्रेन में अपना गला और हाथ काट लिया। इसके बाद इलाज के दौरान भी अस्पताल की छत से कूद गया। पुलिस द्वारा सवाल किए जाने पर उसने कहा कि कुमार शानू के फैंस उनसे नाराज है और इस बात से वो परेशान है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 11, 2026

bihar news

कुमार शानु के फैंन ने ट्रेन में गला काटा (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

बिहार में कुमार शानू के एक अनोखे फैन ने उनके लिए पागलपन की सारी हदें पार कर दी। इस युवक ने चलती ट्रेन में अपना गला और हाथ काट लिया और फिर जब उसे अस्पताल लेकर गए तो वहां भी उसने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। इसके बाद जब युवक को पकड़कर उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि कुमार शानू के कुछ फैंस नाराज हो गए हैं।

गले, हाथ और सीने पर ब्लेड से वार किया

युवक की पहचान 38 वर्षीय प्रमोद मांझी के रूप में हुई है। मांझी नागपुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और घटना के समय अपने साले रवि के साथ नागपुर से बिहार जा रहा था। ट्रेन जब भेड़ाघाट के पास पहुंची तो मांझी उठकर बाथरूम में चला गया। कई देर बाद भी जब वह नहीं लौटा तो रवि उसे ढूंढता हुआ ट्रेन के बाथरूम के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मांझी खून से लथपथ हालत में बाथरूम में पड़ा था। मांझी ने अपने गले, हाथ और सीने पर ब्लेड से कई बार वार कर रखे थे। उसके शरीर से तेजी से खून बह रहा था।

कुमार शानू के फैंस नाराज थे इसलिए यह कदम उठाया

इसके बाद जबलपुर स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर जीआरपी की मदद से रवि अपने जीजा को अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने मांझी से पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया कि वह कुमार शानू का बहुत बड़ा फैन है और हमेशा उनके गाने सुनता है। उसे पता चला कि कुमार शानू के कुछ फैंस उनसे नाराज है और यह बात उसे पसंद नहीं आई। वह इस बात से काफी परेशान था और इसी के चलते उसने यह कदम उठाया।

पूछताछ के दौरान बाथरूम से कूदा

पुलिस मांझी से पूछताछ कर रही थी उसी दौरान उसने बाथरूम जाने की बात कही। उसका साला रवि और पुलिसकर्मी उसे बाथरूम लेकर गए। वहां जाकर उसने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। गनीमत रही कि बाथरूम पहले फ्लोर पर ही था और छलांग लगाने के बाद मांझी टीन शेड पर गिर गया और उसे ज्यादा चोट नहीं आई। मांझी के कूदते ही पुलिस की टीम नीचे पहुंची और उसे पकड़ कर इलाज के लिए आईसीयू में ले जाया गया। इसके बाद पुलिस ने मांझी के परिजनों को घटना की सूचना दी और उन्हें जबलपुर बुलाया।

मांझी का मानसिक संतुलन खराब

मांझी के साले रवी ने बताया कि वह काम के दौरान हमेशा कुमार शानु के गाने सुनता रहता है। वह बात करते-करते भी अचानक कुनार शानु के गाने गाने लगता है। पिछले कुछ दिनों से वह इस बात को लेकर परेशान था कि कुमार शानु के कुछ फैंस उनसे नाराज हैं। शुक्रवार को मांझी ने रवि से बिहार अपने घर जाने की इच्छा जताई थी। रवि उसे घर ले जा रहा था उसी दौरान रास्ते में उसने खुद को घायल कर लिया। रवि का कहना है कि मांझी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसी के चलते वह उसे घर ले जा रहा था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Jan 2026 02:53 pm

Hindi News / National News / ट्रेन में पहले काटा गला और हाथ फिर अस्पताल में छत से लगा दी छलांग, पूछने पर कहा- कुमार शानू के फैंस नाराज

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.