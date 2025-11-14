कुटुंबा काउंटिंग अपडेट: शुरुआती चरण में PCC चीफ राजेश राम पीछे, HAM(S) के ललन राम आगे

कुटुम्बा विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये औरंगाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। जिला भी औरंगाबाद ही लगता है। 2010 में हुए यहां पहले चुनाव में जेडीयू के लल्लन राम विधायक बने थे। 2020 में कांग्रेस के राजेश कुमार इस सीट से विधायक बने थे। उन्हें एचएएमएस के उम्मीदवार श्रवण भुइया से कड़ी टक्कर मिली थी और अंत में राजेश ने 16 हजार 653 वोटों से जीत हासिल की थी।