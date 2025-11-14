कुटुंबा काउंटिंग अपडेट: शुरुआती चरण में PCC चीफ राजेश राम पीछे, HAM(S) के ललन राम आगे

राजेश कुमार राम। फोटो- सोशल मीडिया कांग्रेस
Bihar Elections Counting Update: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। शुरुआती चरण में बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व कुटुंबा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश राम पिछड़ गए हैं। दूसरे चरण की काउंटिंग में ललन राम आगे निकल गए हैं। दूसरे चरण की काउंटिंग में ललन राम को 8470 मत मिले हैं, जबकि राजेश राम को 4749 वोट मिले हैं। वहीं, जनसुराज पार्टी के श्यामबली राम को 508 वोट मिले हैं।
बिहार की कुटुम्बा विधानसभा सीट अपने आप में बेहद खास है। इस सीट के लिए इस बार चुनाव आयोग को यहां कुल 14 उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 13 नामांकन स्वीकार किए गए और जिनमें से 11 को फाइनल किया गया, जबकि एक आवेदन वापस ले लिया गया था।
कुटुम्बा विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये औरंगाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। जिला भी औरंगाबाद ही लगता है। 2010 में हुए यहां पहले चुनाव में जेडीयू के लल्लन राम विधायक बने थे। 2020 में कांग्रेस के राजेश कुमार इस सीट से विधायक बने थे। उन्हें एचएएमएस के उम्मीदवार श्रवण भुइया से कड़ी टक्कर मिली थी और अंत में राजेश ने 16 हजार 653 वोटों से जीत हासिल की थी।
