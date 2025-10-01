लद्दाख विवाद: सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्ट्रपति मुर्मू को भावुक पत्र, रिहाई की अपील

लद्दाख में छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच जेल में बंद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुरमू को एक भावुक पत्र लिखा है। पत्र की प्रतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी गई हैं। आंगमो ने पति की 'बिना शर्त रिहाई' की गुहार लगाई है, राष्ट्रपति की आदिवासी पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए कहा कि 'आप एक आदिवासी के रूप में हमारी भावनाओं को समझेंगी।' यह पत्र लद्दाख के आदिवासी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों को रेखांकित करता है, जो जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय विकास से जुड़े हैं।