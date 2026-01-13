‘यह 1962 का भारत नहीं, 2026 का है’, पाकिस्तान-चीन पर जमकर भड़के लद्दाख के उपराज्यपाल; जानें और क्या कहा

लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने मंगलवार को चीन और पाकिस्तान को खरी-खरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। वहीं चीन द्वारा शक्सगाम घाटी में निर्माण कार्य किए जाने पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाया है। उपराज्यपाल गुप्ता ने कहा कि यह इलाका भारत का हिस्सा है और यहां किसी भी तरह की गतिविधि तुरंत रोकी जानी चाहिए।