राष्ट्रीय

सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ

उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि 10 मई से वेस्टर्न फ्रंट और जम्मू-कश्मीर में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 13, 2026

Operation Sindoor,Pahalgam Terror Attack,Indian Army,General Upendra Dwivedi,

सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर की बात (Photo-IANS)

Operation Sindoor: भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। साथ ही पाकिस्तान को भी चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी दुस्साहस का दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा। सेना प्रमुख ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नियंत्रण रेखा के पार कम से कम 6 आतंकी शिविर और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार 2 आतंकी शिविर सक्रिय हैं। अगर कोई भी (नापाक) प्रयास किया गया तो हम कार्रवाई करेंगे।

‘जम्मू कश्मीर में संवेदनशील बनी हुई है’

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि 10 मई से वेस्टर्न फ्रंट और जम्मू-कश्मीर में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में है। इस दौरान सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले साल 31 आतंकवादियों को खत्म किया गया, जिनमें से 65 प्रतिशत पाकिस्तान के थे, जिसमें ऑपरेशन महादेव में मारे गए पहलगाम हमले के 3 हमलावर भी शामिल थे।

उन्होंने कहा कि अब सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों की संख्या सिंगल डिजिट में है। जम्मू-कश्मीर में सकारात्मक बदलाव के साफ संकेत हैं, जिनमें मज़बूत विकास गतिविधियां, पर्यटन का फिर से शुरू होना और शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा शामिल है, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री आए। टेररिज्म टू टूरिज्म की थीम धीरे-धीरे आकार ले रही है।

ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आंतकी हमला हुआ। इसमें 26 लोगों की जान चली गई। इसके जवाब में 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसमें पाकिस्तान के 9 में से 7 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि इन हमलों ने न केवल आतंक के ढांचे को खत्म किया, बल्कि पाकिस्तान की परमाणु धमकियों की भी हवा निकाल दी। 

पाकिस्तान के 100 जवान मारे गए

इस दौरान उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तानी सेना को हुए नुकसान के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि सैन्य तनाव बढ़ने के दौरान नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हुई गोलीबारी में उनके लगभग 100 जवान मारे गए। 

संबंधित विषय:

Operation Sindoor

Published on:

13 Jan 2026 02:39 pm

Hindi News / National News / सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ

