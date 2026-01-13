सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ

Operation Sindoor: भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। साथ ही पाकिस्तान को भी चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी दुस्साहस का दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा। सेना प्रमुख ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नियंत्रण रेखा के पार कम से कम 6 आतंकी शिविर और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार 2 आतंकी शिविर सक्रिय हैं। अगर कोई भी (नापाक) प्रयास किया गया तो हम कार्रवाई करेंगे।