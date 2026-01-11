जब पाक के सपोर्ट में अमेरिका ने भारत को दी थी खुली धमकी, लाल बहादुर शास्त्री भी अड़ गए, कहा- नहीं रोकेंगे युद्ध…

उनसे जुड़ा एक और किस्सा भी काफी मशहूर है। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई थी। तब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। उस समय भारत भारी सूखे और युद्ध के कारण गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा था। इस बीच, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए शास्त्री जी को खुली धमकी दी थी।