Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

रोहिणी आचार्य के मामले पर लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी, जानें परिवार और पार्टी के लिए क्या कहा

बेटी रोहिणी आचार्य के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। लालू यादव ने अपने परिवार और पार्टी को लेकर अपनी बात रखी है।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Nov 17, 2025

Lalu Prasad Yadav

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। (फोटो- ANI)

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के साथ लालू प्रसाद यादव के घर में घमासान मचा हुआ है। रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए घर छोड़ दिया है। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद ने सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी की एकता और प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है।

'यह परिवार का अंदरूनी मामला है'

पटना में पार्टी विधायकों की एक बैठक में लालू प्रसाद ने कहा, 'यह एक आंतरिक पारिवारिक मामला है और इसे परिवार के भीतर ही सुलझा लिया जाएगा। मैं इससे निपटने के लिए मौजूद हूं।' बैठक में सर्वसम्मति से छोटे बेटे तेजस्वी यादव को राजद विधायक दल का नेता चुना गया।

रोहिणी आचार्य लगाए ये गंभीर

लालू प्रसाद की यह टिप्पणी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से भड़के बयान की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें उन्होंने शनिवार को राजनीति छोड़ने की घोषणा की और कहा कि वह अपने परिवार से दूर जा रही हैं। 46 वर्षीय रोहिणी ने अपने इस फैसले का श्रेय पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय यादव और तेजस्वी यादव के सहयोगी रमीज को दिया है, क्योंकि राजद राज्य विधानसभा चुनावों में केवल 25 सीटें ही जीत पाई, जो बिहार चुनावों में पार्टी का एक दशक में सबसे खराब प्रदर्शन था।

रोहिणी की तीन बहनों ने भी छोड़ा पिता का घर

इसके अगले दिन यानी रविवार को रोहिणी की तीन अन्य बहनें, चंदा, रागिनी और हेमा भी लालू का घर छोड़कर चली गईं। उन्होंने टूटे विश्वास और भाई-बहनों की अपेक्षा बाहरी लोगों के प्रति पक्षपात का हवाला दिया।

ये भी पढ़ें

‘बेटी घर छोड़कर चली गई, लालू देखते रहे’: पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने RJD प्रमुख पर उठाए सवाल
राष्ट्रीय
Rohini Acharya and Lalu Prasad

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

17 Nov 2025 09:46 pm

Hindi News / National News / रोहिणी आचार्य के मामले पर लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी, जानें परिवार और पार्टी के लिए क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘संजय यादव मुर्दाबाद…बिहार छोड़ो’: राबड़ी के आवास पर RJD कार्यकर्ताओं का हंगामा

RJD workers
राष्ट्रीय

‘बेटी घर छोड़कर चली गई, लालू देखते रहे’: पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने RJD प्रमुख पर उठाए सवाल

Rohini Acharya and Lalu Prasad
राष्ट्रीय

चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव चुने गए विपक्ष का नेता, जानें क्या होती है भूमिका?

राष्ट्रीय

प्रशांत किशोर ने झूठ की बुनियाद पर शुरू की थी जन सुराज? चुनाव नतीजों से उठा सवाल

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.