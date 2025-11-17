रोहिणी आचार्य के मामले पर लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी, जानें परिवार और पार्टी के लिए क्या कहा

लालू प्रसाद की यह टिप्पणी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से भड़के बयान की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें उन्होंने शनिवार को राजनीति छोड़ने की घोषणा की और कहा कि वह अपने परिवार से दूर जा रही हैं। 46 वर्षीय रोहिणी ने अपने इस फैसले का श्रेय पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय यादव और तेजस्वी यादव के सहयोगी रमीज को दिया है, क्योंकि राजद राज्य विधानसभा चुनावों में केवल 25 सीटें ही जीत पाई, जो बिहार चुनावों में पार्टी का एक दशक में सबसे खराब प्रदर्शन था।