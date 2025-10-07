हिमाचल में बस की छत पर गिरा भूस्खलन का मलबा, 18 लोगों की मौत, PM ने 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मंगलवार शाम भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बीच एक निजी बस पर पत्थर गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दल ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटना पर दुख जताया है।