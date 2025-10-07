हिमाचल में बस की छत पर गिरा भूस्खलन का मलबा, 18 लोगों की मौत, PM ने 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा

हिमाचल में 18 लोगों की हुई मौत (Photo-IANS)
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मंगलवार शाम भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बीच एक निजी बस पर पत्थर गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दल ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटना पर दुख जताया है।
अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर के झंडूता उपमंडल के बालूघाट इलाके में बारिश के बाद हुए भूस्खलन के बाद पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त हुई बस के मलबे से अब तक 18 शव बरामद किए जा चुके हैं। बस में 28 से 30 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना शाम करीब साढ़े छह बजे हुई, जब भूस्खलन की चपेट में बस आ गई। यह बस मरोत्तन से घुमारिविन जा रही थी। पुलिस के अनुसार, पहाड़ का एक हिस्सा निजी बस पर गिर गया। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी लगाई गई हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वह दुर्घटना में लोगों की मौत से दुखी हैं और उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस दुखद दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री सुक्खू ज़िला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं और उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों में और तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने और उनके इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिमला से स्थिति पर लगातार नज़र रख रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग