राष्ट्रीय

पटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का टॉप शूटर एनकाउंटर में ढेर, बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन

पटना के मसौढ़ी में पुलिस एनकाउंटर के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बिहार प्रभारी परमानंद यादव घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, आरोपी पर 36 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पटना

image

Devika Chatraj

Jan 22, 2026

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर एनकाउंटर में ढेर (X)

Patna Police Encounter: बिहार की राजधानी पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें गैंग का बिहार प्रभारी परमानंद यादव पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ कुख्यात अपराधी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय अपराधी गिरोह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य परमानंद यादव बुधवार देर रात पटना के मसौढ़ी इलाके में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर मसौढ़ी थाना पुलिस ने इलाके में घेराबंदी शुरू की।

बचाव के लिए पुलिस पर चलाई गोली

जानकारी के मुताबिक, एनएच-22 पर लाला बीघा गांव के पास परमानंद यादव पल्सर बाइक से अपने एक साथी से मिलने जा रहा था। पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश की और खुद को घिरा हुआ पाकर पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा।

जांच में जुटी पुलिस

एनकाउंटर के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा और पूरे इलाके की घेराबंदी कर सघन जांच शुरू कर दी गई। घायल अपराधी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अब उससे पूछताछ की तैयारी कर रही है ताकि गिरोह के नेटवर्क और संभावित वारदातों की जानकारी मिल सके।

36 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज

पुलिस के अनुसार, परमानंद यादव झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के चटेर गांव का निवासी है। उस पर पटना समेत बिहार और झारखंड के कई जिलों में तीन दर्जन से अधिक संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से पुलिस की रडार पर था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए बिहार में गतिविधियों को संभाल रहा था।

