पटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का टॉप शूटर एनकाउंटर में ढेर, बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन

Patna Police Encounter: बिहार की राजधानी पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें गैंग का बिहार प्रभारी परमानंद यादव पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।