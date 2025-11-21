Leopard: तेंदुए जंगल में बसने के लिए हुए अनफिट, गन्ने के खेतों में डेरा डालने से यूपी-उत्तराखंड में बढ़ रही दहशत

तेंदुओं के इस व्यवहार में आए बदलाव की एक बड़ी वजह बाघों की बढ़ती संख्या भी है। राजाजी और अमनगढ़ जैसे रिजर्व में टाइगर तेजी से बढ़े हैं। यहां उनकी संख्या 12 से बढ़कर 34 हो गई है। तेंदुए, बाघों से डरते हैं, इसलिए वह खुद को सुरक्षित रखने के लिए खेतों में घुस आए हैं। फसलों के बीच उनके लिए छिपना आसान होता है और इंसानों की मौजूदगी के करीब उन्हें शिकार भी आसानी से मिल जाता है। जनवरी 2023 से अब तक बिजनौर में तेंदुए के हमलों में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से अधिकांश हमले गन्ने के खेतों में हुए। वन विभाग ने करीब 80 गांवों में हाई-रिस्क जोन के तौर पर चिन्हित किया है।