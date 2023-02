पहली बार भारत में मिला लिथियम का भंडार, जानिए ये क्यों है बड़ी बात

भारत में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के सलाल-हैमाना इलाके में 59 लाख टन लिथियम संसाधनों (जी3) मिला है। आइए जानते हैं जम्मू-कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज एक बड़ी बात क्यों है।

Lithium deposits found in India for first time, Why discovery of Lithium reserves in Jammu and Kashmir is a big deal