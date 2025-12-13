13 दिसंबर 2025,

शनिवार

राष्ट्रीय

देश भर में आज लग रही है लोक अदालत, टैरिफ चालान हो या भारी भरकम बिजली बिल, जानें कहां-कैसे कर सकते हैं अपील?

आज देश भर में लोक अदालत लग रही है, जहां आप लंबे समय से पेंडिंग ट्रैफिक चालान और बिजली बिल का निपटारा कर सकते हैं।

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 13, 2025

National Lok Adalat will be organized in 13 December

National Lok Adalat राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। (फोटो- Patrika Design)

आज यानी कि 13 दिसंबर को देश भर में लोक अदालत लग रही है। इसमें गाड़ी मालिक लंबे समय से पेंडिंग पड़े ट्रैफिक चालान को बड़ी छूट के साथ खत्म करा सकता हैं। इतना ही नहीं इस कोर्ट में भारी भरकम बिजली से भी निपटारा पाया जा सकता है।

जिन लोगों ने हेलमेट न पहनने, एक्सपायर हो चुके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और रेड-लाइट जंप जैसे छोटे-मोटे नियमों का उल्लंघन किया है, वे कम रेट पर फाइन चुकाकर आज ही चालान से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं।

हालांकि, लोक अदालत में शराब पीकर गाड़ी चलाने, हिट-एंड-रन केस या लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत जैसे गंभीर अपराधों में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके लिए आम प्रक्रिया का ही पालन करना होगा।

लोक अदालत में अपील के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

  • लोक अदालत में अपील करने के लिए सबसे पहले नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन का सेलेक्ट करना होगा।
  • जिसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से भरना होगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म के बाद मामले से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
  • इसमें ईमेल या फोन नंबर होगा ताकि टोकन नंबर मिल सके, इसके बाद फॉर्म को सब्मिट कर देना है।

लोक अदालत में ऐसे देखे जाएंगे केस

टोकन नंबर के हिसाब से ही केस देखे जाएंगे। आवेदनकर्ता को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज लेकर कोर्ट पहुंचना होगा। अगर गाड़ी से जुड़ा मामला है तो वाहन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ट्रैफिक चालान की डिटेल लेकर जाना है।

कुछ जगहों पर स्पेशल बेंच की भी व्यवस्था है, जहां लोग जाकर पेंडिंग चालान तुरंत क्लियर कर सकते हैं। जगहों के बारे में लोकल कोर्ट या लीगल अथॉरिटी द्वारा जानकारी दे दी गई होगी।

लोक अदालत किस तरह के ट्रैफिक चालान में मिल सकती है छूट

  • सीट बेल्ट न पहनना
  • हेलमेट न पहनना
  • रेड लाइट तोड़ना
  • गलत पार्किंग
  • ओवरस्पीडिंग
  • वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र न होना

ऐसे मामलों में भी मिल सकती है राहत

  • गलत चालान- अगर आपके नाम पर गलत चालान जारी हुआ है, तो उसे माफ किया जा सकता है।
  • पहली बार नियम का उल्लंघन- अगर आपने पहली बार ट्रैफिक नियम तोड़ा है, तो इसमें आपको छूट मिलने की संभावना है।

इन मामलों में नहीं मिलेगी छूट

  • शराब पीकर गाड़ी चलाना
  • हिट एंड रन
  • आपराधिक गतिविधि में गाड़ी का इस्तेमाल
  • लापरवाही से गाड़ी चलाना
  • नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना
  • अनधिकृत रेसिंग या स्पीड ट्रायल
  • दूसरे राज्य में पेंडिंग ट्रैफिक चालान

लोक अदालत में इन मामलों में भी होती है सुनवाई

  • बिजली बिल
  • पानी बिल
  • आपसी विवाद, जैसे कि पड़ोसी विवाद या पारिवारिक विवाद आदि।
  • मोटर एक्सीडेंट से संबंधित मामले।
  • भूमि विवाद
  • श्रम विवाद
  • बैंकिंग मामले जैसे कि लोन और ब्याज से संबंधित
  • राजस्व मामले
  • सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, और अन्य सामाजिक लाभों से संबंधित मामले

लोक अदालत

Traffic police

Published on:

13 Dec 2025 08:26 am

Hindi News / National News / देश भर में आज लग रही है लोक अदालत, टैरिफ चालान हो या भारी भरकम बिजली बिल, जानें कहां-कैसे कर सकते हैं अपील?

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

