देश भर में आज लग रही है लोक अदालत, टैरिफ चालान हो या भारी भरकम बिजली बिल, जानें कहां-कैसे कर सकते हैं अपील?

आज यानी कि 13 दिसंबर को देश भर में लोक अदालत लग रही है। इसमें गाड़ी मालिक लंबे समय से पेंडिंग पड़े ट्रैफिक चालान को बड़ी छूट के साथ खत्म करा सकता हैं। इतना ही नहीं इस कोर्ट में भारी भरकम बिजली से भी निपटारा पाया जा सकता है।