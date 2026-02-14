लोकसभा में क्यों हुआ जमकर हंगामा; सदन 9 मार्च तक स्थगित

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने मोशन लाने का फैसला किया था। राहुल गांधी ने नियमों को तोड़ा और एक अप्रकाशित किताब का गैर-कानूनी तरीके से जिक्र किया। उन्होंने बजट भाषण में कई झूठ बातें कहीं है। हम उन्हें कई मुद्दों पर नोटिस देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे एक सब्सटेंटिव मोशन लाए हैं, इसलिए हम विशेषाधिकार हनन का नोटिस हटा रहे हैं। कोई भी सांसद मोशन ला सकता है। सब्सटेंटिव मोशन के मंजूर होने के बाद, हम स्पीकर से बात करने के बाद तय करेंगे कि हम इसे प्रिविलेज कमेटी या एथिक्स कमेटी को भेज सकते हैं या हाउस में चर्चा के लिए ला सकते हैं। यह बाद में तय किया जाएगा।