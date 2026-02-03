लोकसभा में राहुल ने फिर उठाया चीन का मुद्दा, केंद्रीय मंत्री ने दिया जवाब, हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित

रिजिजू ने कहा- मैंने वेणुगोपाल जी से अनुरोध किया कि हम विपक्ष के नेता को सुनने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। कल, चेयर ने उस पेपर पर फैसला दिया था जिसे उन्होंने ऑथेंटिकेट किया था और सदन में पेश किया गया था। लेकिन, जब कल फैसला दिया गया था, तो वह उसी मामले का फिर से हवाला नहीं दे सकते। कृपया अपना भाषण जारी रखें, लेकिन उस मामले का जिक्र करने से बचें जो तय हो चुका है।