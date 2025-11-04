गया में 35 साल से प्रेमयुग, 36 के आंकड़े पर पीके के धीरेंद्र

मोक्ष की भूमि बिहार के दूसरे बड़े शहर गया में चुनावी चौसर बिछ गई है। सर्दी असरदार नहीं है, लेकिन चुनावी गर्मजोशी दोनों सिर चढ़कर बोल रही है। मौजूदा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी प्रेमकुमार अंगद के पांव की तरह यहां की विधायकी सीट पर जमे हैं। आठ दफे लगातार जीतकर 35 साल से कांग्रेस के तमाम प्रयोगों को विफल कर चुके प्रेमकुमार के सामने पिछली बार के हारे कांग्रेस प्रत्याशी अखौरी ओंकारनाथ (मोहन श्रीवास्तव) दोबारा मैदान में है।