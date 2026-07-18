IMD Weather Alert: बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सक्रिय, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस वर्ष सावन और भादौ में देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश के संकेत हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. अमर डब्बावाला के अनुसार मेदिनी ज्योतिष में ग्रहों की वर्तमान स्थिति, अधिकतर ग्रहों का जलनाड़ी में होना और सूर्य के आगे शुक्र की स्थिति उत्तम वर्षा के योग बना रही है। 1 अगस्त को शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश, 2 अगस्त को मंगल के मिथुन राशि में आने और 3 अगस्त को सूर्य के अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश से वर्षा के योग और मजबूत होंगे। वहीं 11 अगस्त को गुरु तारा उदित होने तथा शुक्र के हस्त नक्षत्र में प्रवेश से देशभर में व्यापक वर्षा के संकेत हैं। कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है।