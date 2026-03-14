सिलेंडर की लाइन में खड़े दो बुजुर्गों ने तोड़ा दम, कांग्रेस ने मोदी सरकार को बताया जानलेवा

इस तरह की पहली घटना उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की बताई जा रही है। यहां पर शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र के लाल सराय पानी की टंकी के पास स्थित भारत गैस एजेंसी के बाहर सुबह लाइन में खड़े एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान 75 वर्षीय मुख्तार अंसारी के रूप में हुई है। अंसारी लाइन में खड़े अचानक बेहोश होकर पड़ गए। इसके बाद मौके पर हड़बड़ी मच गई। लोगों ने तुरंत अंसारी को सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश की और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबरों के अनुसार अंसारी पहले से बीमार थे और लाइन में लगे-लगे उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई।